Locuitorii din Manotick, un orășel de pe malul râului Rideau, au salvat duminică după-amiază o femeie care era pe capota mașinii ei, scufundată prin gheața spartă, după ce condusese cu viteză pe râul înghețat. După ce a fost adusă la mal, a fost acuzată de conducere periculoasă a unui autovehicul.

Poliția și paramedicii i-au lăudat pe rezidenți pentru reacția lor rapidă, după ce oamenii au folosit un caiac pentru a aduce femeia în siguranță la mal. Vehiculul, despre care se crede că a parcurs o distanță considerabilă de-a lungul râului, s-a prăbușit prin gheață, lângă parcul White Horse.

Mai multe comentarii la imaginile care au apărut pe Facebook indică faptul că femeia ar fi condus pe gheața râului, spre nord, aproape 30 de kilometri, înainte ca mașina să rupă gheața și să se scufunde.

Sacha Gera, rezident de la Manotick, care locuiește la aproximativ trei kilometri de locul accidentului, a distribuit un videoclip care arăta mașina galbenă care trece în viteză de-a lungul suprafeței de gheață, chiar înainte de accident.

„Copiii mei jucau hochei pe patinoarul nostru în aer liber și nu este ceva la care te-ai aștepta să vezi, dar dintr-o dată a trecut o mașină, ca la curse.”, a spus Gera. „La început, eu și soția mea am fost în stare de șoc, iar apoi ne-am îngrijorat pentru copii, propriii noștri copii și ceilalți copii care se jucau de-a lungul râului. Există o mulțime de patinoare de-a lungul râului.”

Rezidenții care locuiesc de-a lungul Old Mill Way, din Manotick, inclusiv unii dintre cei care au efectuat salvarea pe apă, au fost la început îngrijorați de siguranța femeii, apoi iritați de comportamentul acesteia, având în vedere situația ei potențială gravă.

În timp ce stătea pe portbagajul mașinii, așteptând asistență, a fost suficient de calmă încât să-și facă un selfie, zâmbitoare. Înainte de sosirea ajutorului, mașina se scufundase până la punctul în care se vedea doar o porțiune din acoperiș. Șoferița a putut să se urce pe caiac și să fie adusă la mal.

Unul dintre salvatori, Zachary King, a spus, într-un interviu radio la 580 CFRA că femeia „zâmbea până la urechi”, după ce a ajuns în siguranță la țărm. King a spus că era să-și învețe copilul cum să patineze, în jurul orei 16:30, când: „De nicăieri această mașină a trecut de noi, chiar prin mijlocul râului”.

