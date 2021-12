Centrul de Informare pentru Cenușa Vulcanică Darwin (VAAC) a emis un avertisment cu privire la un nor de cenușă vulcanică care s-a ridicat la o altitudine estimată de 12.200 m. Acest nor de cenușă cade peste satele de la poalele muntelui.

Pe Twitter au apărut imagini dramatice care îi arată pe localnici cum fug de pe munte, în timp ce nori uriași de cenușă se prăvălesc dinspre vârf. În videoclip se aud țipete și oamenii încearcă să scape de fum.

BREAKING: Large eruption at Indonesia's Mount Semeru pic.twitter.com/UO78ZekatP

Un bărbat care a postat o fotografiea spus: „Prieteni, vă rog să vă rugați pentru mine, sper că familia mea este bine. Chiar acum, chiar e în direct!” Un altul a spus: „Fiți în siguranță, toți cei care locuiesc lângă muntele Semeru”.

„Toți cei care citesc acest tweet vă rugăm să se roage pentru siguranța tuturor celor care locuiesc lângă munte.”, a spus alt internaut.

Mount Semeru erupted sending a wall of hot clouds barrelling down towards nearby villages. pic.twitter.com/TQL9UT29Xy