VIDEO | Opt ucraineni capturați au fost executați de soldații ruși la Bucha. NY Times a publicat dovezi filmate ale crimelor

În două videoclipuri, civilii sunt conduși sub amenințarea armei de parașutiști ruși pe o stradă din Bucha, o suburbie a Kievului. Captivii ucraineni merg aplecați și ținând strâns de cureaua bărbatului din fața lor, în vreme ce au cealaltă mână ridicată pe cap. „Mergeți la dreapta, câinilor”, ordonă unul dintre soldații ruși.

Videoclipurile, filmate pe 4 martie de o cameră de supraveghere și de un martor dintr-o casă din apropiere și obținute de The New York Times, sunt cea mai clară dovadă de până acum că bărbații erau în custodia trupelor ruse cu câteva minute înainte de a fi uciși.

„Ostaticii zac acolo, lângă gard”, spune cel care înregistrează unul dintre videoclipuri. Și numără: „Unu, doi, trei, sigur… patru, cinci, șase…”. În total, sunt nouă persoane reținute. Opt au murit, una a supraviețuit.

Bărbații sunt forțați să se întindă la pământ, inclusiv unul care poartă un hanorac albastru. Videoclipul se termină, dar opt martori au povestit pentru The New York Times ce s-a întâmplat mai departe. Soldații i-au condus pe bărbați în spatele unei clădiri de birouri din apropiere, pe care rușii o transformaseră într-o bază improvizată. Au auzit apoi împușcături. Captivii nu s-au mai întors. Soarta lor era clară pentru martori.

Un videoclip filmat cu o dronă o zi mai târziu, pe 5 martie, și obținut, de asemenea, de publicația americană, este prima dovadă vizuală care aduce și confirmarea: sunt cadavre întinse pe pământ, lângă clădirea de birouri de pe strada Yablunska, 144, în timp ce doi soldați ruși stăteau de pază lângă ele. Printre trupuri se poate zări o pată de culoarea albastră, este hanoracul unui prizonier.

O fotografie a trupurilor bărbaților executați întinse într-o curte, unii cu mâinile legate, a făcut parte dintr-o serie de imagini care au ajuns în centrul atenției, la începutul lunii aprilie, după retragerea forțelor ruse din Bucha. Liderii ruși de la cel mai înalt nivel au negat în mod repetat orice crimă la Bucha, considerând filmările „provocatoare și false”.

