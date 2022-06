Ucrainenii au doborât un avion Suhoi-25 în Donbas şi au capturat apoi pilotul, care a reușit să se ejecteze din aeronava avariată. Avion de atac la sol, Su-25 E considerat vârful tehnologiei militare ruseşti și unul dintre ele a fost doborât sâmbătă, în Donbas, cu un lansator de rachete de tip Igla.

The pilot of the downed Russian Su-25, who managed to eject, was taken prisoner.

„Trophy” of the 72nd Brigade. Black Cossacks.

The pilot is alive, injured due to a „soft” landing, he was given first aid. Now he is in the safe and careful hands of the AFU. #UkraineWar #AFU pic.twitter.com/ga0pHySu5y