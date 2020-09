Peste 500 de de manifestanți, conform Radio France Bleu, s-au strâns în două piețe din Paris pentru marșuri autorizate. La manifestații erau așteptate în jur de 4-5.000 de persoane, dintre care ”1.000 cu potențial violent”, potrivit Le Figaro.

Unul dintre marșuri a început fără incidente, însă celalalt, din Place de la Bourse, a fost întârziat, dupa ce politistii au folosit gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe protestatarii care părăsisera traseul stabilit și după ce unii manifestanți au incendiat pubele și o mașină.

French police fired tear gas under a rain of projectiles and arrested dozens of people on Saturday as thousands of "yellow vest" anti-government protesters returned to the streets of Paris. #YellowVests pic.twitter.com/xDv4WkQoB9 — H24 (@H24News_) September 12, 2020

#France ??#GiletsJaunes and #BlackBloc they prepare barricades to defend protesters from violent police attacks

PARIS.#12septembre #YellowVests ✊????? pic.twitter.com/ldHIV9H8Ey — Terrence Daniels (Captain ? Planet) (@Terrence_STR) September 12, 2020

Pana la ora locală 17, au fost reținuți 154 de manifestanți, a informat Le Parisien.

Soutien aux forces de lordre qui sont en train dinterpeller les fauteurs de trouble violents.

222 interpellations depuis ce matin.

Lordre républicain doit simposer. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 12, 2020

Black bloc rioters in Paris at the Yellow Vest protest smash up a luxury car parked on the street today. pic.twitter.com/KXGWCtuvA0 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) September 12, 2020

#YellowVests began to gather on the streets of #Paris, #France, for the huge protest planned today. pic.twitter.com/yj7IeyNTf0 — Global News (@GlbBreakNews) September 12, 2020

Black bloc rioters participate in Paris protest today. Video by @ybouziar: pic.twitter.com/D3m53nIjIL — Andy Ngô (@MrAndyNgo) September 12, 2020

Noua mobilizare a vestelor galbene, care s-au adunat și la Marseille, și la Montpellier vine în contextul unei creșteri a numărului de cazuri de coronavirus.

Recordul zilnic al noilor infecții a fost atins joi cu aproape 10.000 de noi cazuri de coronavirus.

Premierul Jean Castex a anunțat vineri că vrea să impună măsuri mai dure în anumite orașe și înmulțirea testelor, dar a spus că guvernul vrea să evite o noua carantină națională.

Mișcarea ”vestelor galbene” a izbucnit la finalul anului 2018, din cauza creșterii taxelor, dar și a unei legi a pensiilor. Francezii au ieșit în stradă în fiecare zi de sâmbătă, cu exceptia ultimelor luni, când nu au existat proteste din cauza restricțiilor cu privire la pandemia de coronavirus.

Citeşte şi:

VIDEO | Noi proteste la Minsk. Mai multe persoane au fost reținute. Femeia de 73 de ani, devenită simbol al manifestațiilor, le-a ținut piept forțelor de ordine

O tânără din Slovenia și-a tăiat mâna cu un fierăstrău, la sugestia soțului, pentru a încasa ilegal asigurarea de 1.000.000 de euro. Pedeapsa pe care a primit-o

Cum începe școala în Grecia. Cosmin Barcăuan: „Fata merge zilnic la școală, băiatul – de trei ori pe săptămână”

PARTENERI - GSP.RO În Columbia toată lumea știe cine este soția lui Giovanni Becali. L-au eliberat imediat dintr-o pușcărie din Bogota când au aflat cum o cheamă

PARTENERI - PLAYTECH Ion Manole, lovitură de grație finală la adresa lui Petru Mircea! Ce a făcut, cu câteva zile înainte să moară cu covid-19

HOROSCOP Horoscop 12 septembrie 2020. Scorpionii au nevoie de clarificări. Penumbra le place, dar nu le este utilă