De Denisa Macovei,

Până de curând, rare erau dățile când o vedeam pe Raluca Bădulescu cu un ten palid, vedeta de la Kanal D declarându-se în repetate rânduri dependentă de bronz. Petrecea puțin timp pe plajă, dar la saloanele de bronzat semna condica de câteva ori pe săptămână, ea recunoscând, la un moment dat, că devenise dependentă de solar.

De ceva vreme lucrurile s-au schimbat, iar acum Raluca are pielea mai albă ca niciodată. O problemă dermatologică a făcut-o să renunțe la desele sesiuni de bronzare. Medicul i-a atras atenția că razele UV nu-i fac bine.

“Nu am mai stat la soare, pentru că am constatat că au început să-mi iasă niște pete pe față. De aceea nu am mai stat la soare și nici la solar. Dar în curând Ilinca Vandici va lansa un ulei de corp cu glitter auriu și mă voi unge cu el și voi părea bronzată”.

VIDEO: Grigore Alexandru

