Peste 150 de oameni care s-au întors zilele trecute din Italia au fost băgați în carantină în localitatea Borșa, județul Maramureș. Ei spun că nu au fost testați în cele două săptămâni pentru coronavirus. Mâine urmează să se întoarcă acasă și spun că le e frică să nu își infecteze familia.

”Borșenii aflați în carantină în oraș vor să fie testați. Dar conducătorii noștri de la București refuză să-i testeze pe cei aflați în carantină. Vor să-i scoată după 14 zile fără să știm pentru ce i-am ținut în carantină. Cei în carantină, veniți din Italia, peste 150 de persoane, au transmis un mesaj video în versuri pentru sensibilizarea autorităților”, a spus primarul localității Sorin Timiș, potrivit Mediafax.

Astfel, oamenii au realizat un filmuleț pentru a sensibiliza autoritățile.

”Nu m-am întors aici de bine, ci fiindcă n-am avut de-ales, am stat cuminte-n carantină, nu vreau, fără un test, să ies! Nu știu ce am adus de-acolo, de am covid-ul sau nu-l am, vă rog din suflet, nu mă puneți, familia eu să mi-o condamn”, se arată în mesajul înregistrat.

