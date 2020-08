Atacul a avut loc într-un cartier rezidențial, la o petrecere în aer liber descrisă de presa americană ca fiind un eveniment neautorizat.

Mai multe persoane au deschis focul asupra mulțimii. Un adolescent de 17 ani a murit, iar alte 20 de persoane, între care o polițistă aflată în timpul liber, au fost rănite de ploaia de gloanțe, potrivit CNN.

”Se luptă pentru viata ei, la un spital local”, a spus Peter Newsham, șeful poliției, despre polițista rănită.

Reporterul WTOP Melissa Howell a postat pe Twitter imagini de la locul crimei. Aceasta spune că nouă persoane au fost duse la spital și multe gloanțe au rămas în urma împușcăturilor.

“It was terrible. You had quite a few people laying on the ground, people ducking under cars.” Resident who heard shots ring out here along 33rd st and Dubois Pl. SE lastnight says it happened at a party that happens every year but has never turned violent @WTOP pic.twitter.com/8DwtLQevF9