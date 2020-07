Robert Ringo a petrecut 40 de ore în deșert, așteptând ajutor după ce și-a rupt piciorul. Bărbatul era singur, într-o drumeție într-o zonă muntoasă din sud-estul Californiei, când a căzut și și-a rupt piciorul.

„Am încercat să mă întorc ca să stau pe spate, dar când am făcut această mișcare, a fost doar o durere incredibilă. Nu m-am gândit niciodată că n-o să supraviețuiesc. Am avut încredere și m-am rugat.”

Abia atunci a realizat că și-a rupt femurul și era grav rănit, așa că nu mai putea înainta. Avea cu el 2 litri de apă, dar era în deșert și s-a deshidratat rapid. Fără niciun fel de ajutor, bărbatul a început să se filmeze, neștiind dacă va mai scăpa cu viață.

„Este pentru prima dată în viața mea când simțeam că nu mai am salivă. Nu aveam semnal la telefon, deși știam că va fi, dar mi-am etichetat locația și i-am trimis-o fiul meu Ryan înainte de a pleca. Asta obișnuiesc să fac mereu”, a declarat bărbatul, potrivit CBS Los Angeles.

Fără niciun fel de ajutor, bărbatul a început să se filmeze, neștiind dacă va mai scăpa cu viață.

Familia a început să-l caute abia a doua zi. Rupt de restul lumii și incapabil să meargă, bărbatul a trebuit să se hrănească cu ce a găsit în jurul lui.

Recomandări Creștere alarmantă față de ieri! Cazurile noi de COVID-19 în ultimele 24 de ore

„Am văzut nişte tufe de ienupăr și m-am întrebat dacă sunt comestibile. Cumva am reușit să mă ridic și să mănânc niște boabe din acel ienupăr, apoi am văzut ceva ce semăna cu niște flori, dar erau uscate, așa că nu am putut să le mănânc. Apoi am venit aici, pe platoul ăsta plat”, a mai spus bărbatul.

Acolo a mai petrecut încă o noapte în sălbăticie. Abia după 40 de ore de la accident, o echipă de salvare l-a văzut dintr-un eclicopter. Acesta a spus că nu s-a gândit că va supraviețui. În ciuda celor întâmplate, bărbatul spune că această experiență nu îl va împiedica să plece într-o nouă aventură.

Citeşte şi:

VIDEO | Tensiunile SUA – China escaladează. Agenții americani au intrat în consulatul chinez de la Houston, după expirarea ultimatumului

Apariție inedită pe străzile din Londra: un bărbat a ieșit la plimbare „îmbrăcat” doar cu o mască de protecție

Un oraş din Italia cere Germaniei despăgubiri pentru distrugerea unor corăbii de pe timpul lui Caligula. Primar: ”O insultă conştientă”

PARTENERI - GSP.RO Fosta amantă a lui Cristiano Ronaldo a ieșit în presă: „Am rămas mască de ce m-a vrut”

PARTENERI - PLAYTECH.RO Raed Arafat a decis data la care România intră din nou în stare de urgență. Vești proaste pentru români

HOROSCOP Horoscop 25 iulie 2020. Vărsătorii ar fi bine să păstreze distanța de cei din jur, ca să nu se certe cu ei