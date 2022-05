Anton Gerashchenko, consilier al Ministerului ucrainean de Interne, a transmis că ucrainenii trebuie să stivuiască trupurile în saci în vagoane frigorifice, deoarece rușii nu vor să le ia. „S-ar putea chiar să trebuiască să-i îngropăm pe cheltuiala noastră”, a declarat acesta.

Jurnaliștii televiziunii Al Jazeera au documentat modul în care ucrainenii stivuiesc cadavrele rușilor unul lângă altul. Pe uniformele morților au rămas petice cu steaguri rusești, iar în buzunarele acestora se găsesc, printre altele, obiecte de valoare jefuite din casele ucrainenilor.

Persoanele care lucrează cu cadavre trebuie să poarte costume speciale, din cauza descompunerii corpurilor.

Până în prezent, rușii au fost reticenți în a raporta pierderile din rândul soldaților lor. Potrivit cifrelor oficiale de la Kremlin, peste 1.000 de militari au murit. Între timp, guvernul ucrainean spune că peste 24.000 de soldați au căzut pe linia frontului de la începutul invaziei rusești și până la 5 mai.

While russia parades on Red Square, thousands of its dead soldiers are stacked in bags in refrigerator trains ??, @AJEnglish reports. russians refuse to take them, so #Ukraine might even have to bury them at our own cost. #RussianWarCrimes #Kyiv pic.twitter.com/rbVrZuI8de — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 9, 2022

