Unul dintre cei mai importanți propagandiști ai Kremlinului, jurnalistul de război Aleksander Sașa Koț, a publicat pe contul lui de Telegram imagini cu mortierul rusesc în timp ce trage și a scris: „Mortierul de 240 mm Tulpan lovește podul care leagă Severodonesk de Lisiciansk.”

Exprtul militar Rob Lee a publicat și el imagini cu mortierul și a scris că se află în zona Severodonețk și a fost adus de pe frontul din Mariupol și are o putere mai mare de penetrre asupra pozițiilor fortificate de artilerie.

Russian 2S4 Tyulpan 240mm heavy mortars in the Severodonetsk area. These may have been shifted from Mariupol. 2S7 and 2S4 have better penetration against fortified positions than 152mm artillery.https://t.co/FwCxldkGZa pic.twitter.com/6TaHNtfcPV — Rob Lee (@RALee85) May 20, 2022

Locația trupelor rusești a fost stabilită la scurt timp după publicarea imaginilor, iar ucrainenii au trimis o dronă de recunoaștere pentru a confirma informațiile. Mortierul a fost localizat în apropiere de Rubijne, la câțiva kilometri nord de Severodonețk.

This mortar is at 48.987101, 38.425299 in Rubizhne, Luhansk. It is firing SSE. https://t.co/dKAHlq8dSM pic.twitter.com/mIHU4yUFZR — erich_auerbach (@zcjbrooker) May 20, 2022

#Ukraine: Apparently we have the first loss of a very potent 2S4 Tyulpan 240 mm self-propelled heavy mortar – the Ukrainian forces destroyed a Russian example in Rubizhne, #Luhansk Oblast recently. A catastrophic explosion included. pic.twitter.com/ftwlhpNUj6 — ?? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 21, 2022

La doar o zi distanță după ce Koț lăudase mortierul care bombardează Severodonețkul, au apărut imagini cu arma foarte rară distrusă. Mortierul a fost bombardat de ucraineni, nu e clar cu ce fel de mutiție, dar a fost filmat momentul în care arde după lovitura artileriei ucrianene și ulterior explodează cu o flacără uriașă, find complet distrus.

