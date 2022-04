Putin a pus un buchet de trandafiri roșii pe un piedestal, a stat lângă sicriu și apoi și-a făcut cruce.

Slujba de înmormântare a avut loc de dimineață în Catedrala Mântuitorul Hristos și a fost ținută de Patriarhul Kiril al Moscovei și al Întregii Rusii. Jirinovski va fi înmormântat la cimitirul Novodevici.

Vladimir Jirinovski a murit pe 6 aprilie, după o lungă boală. Pe 2 februarie a fost internat la Spitalul Clinic Central din Moscova cu coronavirus , medicii au diagnosticat leziuni pulmonare extinse, 75%.

