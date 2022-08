„Eu unt azer”, „eu sunt armean”, „eu sunt uzbec”, „eu sunt georgian”, eu sunt cecen”, „eu sunt evreu”, spun, rând pe rând, tinerii.

Iar la final, cei care se autointulează „grupul de tineret Echipa Putin” încheie cu mesajul: „Suntem ruși! Suntem împreună!. Vladimir Vladimirovici, suntem cu tine”.

Russian Sima-Land online retailer is filming propaganda in totalitarian style „I’m Azerbaijani” „I’m Armenian” „I’m Uzbek” „I’m Georgian” „I’m Kazakh” „I’m Jew” „I’m Chechen” „I’m Tatar…” „We are Russians, we’re together, Vladimir Putin we support you!” pic.twitter.com/UfR4uxRYCZ

„Retailerul online Sima-Land continuă să filmeze videoclipuri înfiorătoare inspirate, în mod clar, după originalele din Germania nazistă. Mii de muncitori sunt filmați jurându-și loialitatea față de Putin, dragul lor Führer”, a notat jurnalistul Alex Kokcharov, pe Twitter.

