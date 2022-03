Ororile războiului din Ucraina în imagini prezentate de Volodimir Zelenski în fața Congresului american: „Asta este o crimă”

În timpul intervenției sale, președintele Ucrainei a prezentat un montaj videoclip cu imagini din țara sa, devastată de invazia rusească.

În înregistrare apăreau chipuri fericite de părinți jucându-se cu copiii lor, la Kiev, Herson, Mariupol ori Odesa, înainte de război. Apoi, cadrele au devenit greu de privit. Primul dintre ele este cu o rachetă care a picat chiar în mijlocul orașului.

După toate imaginile cu obuze care „mușcă” din clădiri locuite de civili, cu gropile comune de la Bucea sau Mariupol, cu răniții tratați în subteranele spitalilor și maternitatea bombardată la Mariupol sau cu lacrimile din ochii copiilor refugiați, pe ecran a apărut scris „asta este o crimă”, „închideți spațiul aerian deasupra Ucrainei”.

Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!

