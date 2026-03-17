Dacă numeroase state europene au expulzat sute de diplomați ruși, mulți dintre ei suspectați de spionaj, după atacul cu Noviciok din Anglia și mai ales după lansarea invaziei la scară largă din Ucraina, Austria încă găzduiește aproximativ 500 de diplomați ruși. Autoritățile locale estimează că aproape o treime dintre aceștia ar desfășura activități de spionaj.

Antenă orientată spre München în perioada desfășurării Conferinței de Securitate

Suspiciunile sunt alimentate de unele activități observate pe clădiri asociate cu Rusia. Ori, în ultimii doi ani, pe clădiri deținute de Rusia în Viena au apărut numeroase antene și echipamente de satelit, inclusiv pe imobile care nu au statut diplomatic. Aceste antene și echipamente ar fi folosite mai ales pentru interceptarea comunicațiilor, inclusiv a celor guvernamentale și militare, inclusiv din zona NATO, potrivit unor oficiali europeni citați de Financial Times sub rezerva anonimatului.

Toate misiunile diplomatice au antene parabolice folosite pentru comunicații cu capitalele lor. Antenele rusești însă sunt folosite în mod activ pentru a viza diverși sateliți, a explicat un oficial occidental din domeniul informațiilor.

Într-un caz observat de analiști, o antenă de mari dimensiuni a fost orientat spre München în perioada desfășurării Conferinței de Securitate din orașul din sudul Germaniei și readus pe poziția inițială a doua zi după încheierea evenimentului, ceea ce ridică suspiciuni privind monitorizarea unor evenimente sensibile.

Complexul de spionaj „Russencity”

Un punct important al spionajului efectuat de ruși din Viena ar fi un complex amplasat pe malul Dunării și cunoscut sub numele „Russencity” (Orașul Rusesc), care oferă avantaje strategice pentru accesarea comunicațiilor prin satelit. Surse din domeniul informațiilor spun că echipamentele instalate acolo sunt folosite mai intens decât în mod obișnuit pentru comunicațiile diplomatice.

Aceasta este o locație ideală, având în vedere că una dintre principalele stații de satelit din Europa se află la puțin peste 100 de kilometri spre est, subliniază Erich Möchel, membru al NomenNescio, un colectiv local de specialiști în comunicații electronice care monitorizează dispozitivele rusești de spionaj. Viena însăși găzduiește birourile multor organizații internaționale, precum ONU, OSCE, AIEA și OPEC.

„Majoritatea antenelor din «Russencity» sunt orientate spre Vest, către unii dintre cei 18 sateliți geostaționari care orbitează între meridianul principal și 15 grade longitudine estică”, afirmă Möchel. NomenNescio a identificat patru astfel de sateliți, care asigură comunicații între Africa și Europa.

Noi antene pe acoperișul Centrului Cultural Rus

Fotografiile realizate de NomenNescio arată, de asemenea, că specialiștii ruși au instalat lentile speciale pe antene, permițându-le să capteze semnale satelitare pe o rază mult mai largă decât de obicei.

Potrivit lui Thomas Riegler, un expert austriac în istoria spionajului, construcția „Russencity” a început în 1983 din ordinul liderului URSS de la acea vreme, Iuri Andropov, care a condus anterior KGB-ul timp de 15 ani. Complexul, care include totodată mai multe clădiri rezidențiale, o școală pentru copiii personalului ambasadei și o misiune la ONU, a fost destinat la început spionajului sovietic.

În plus, un număr semnificativ de antene sunt instalate acum pe acoperișul Centrului Cultural Rus, iar altele patru se află pe acoperișul unui fost sanatoriu folosit pentru recuperare de NKVD-ul lui Stalin.

Două clădiri de apartamente, situate în apropiere de Dunăre și deținute de statul rus, au stat goale mulți ani. Dar acum au camere CCTV, o intrare fortificată și o mică cabină pe acoperiș. Astfel de cabine sunt instalate pentru a ascunde echipamente clasificate, notează Möchel.

Serviciile austriece de informații se declară limitate de legislația locală

Rusia a crescut semnificativ numărul de diplomați și ofițeri de informații care lucrează sub acoperire în Austria, care rămâne neutră și nu este membră NATO. Viena rămâne un teren propice pentru spionaj, în condițiile în care legea locală permite urmărirea penală doar pentru activități „dăunătoare Austriei”.

Serviciile austriece de informații austriece au avertizat recent că aceste „capacități tehnice și flexibilitatea sistemelor rusești de interceptare reprezintă un risc semnificativ pentru securitate”. Cu toate acestea, legislația austriacă limitează posibilitatea de a acționa penal în cazurile de spionaj.

Chiar și în aceste condiții, autoritățile de la Viena dau asigurări că țin legătura cu partenerii europeni și transmit informații despre activitățile suspecte, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind amploarea operațiunilor rusești împotriva UE și NATO.

Diana Buzoianu s-a enervat după ce a fost criticată în Parlament: „Dacă țipați, nu vă crește bărbăția” | VIDEO
