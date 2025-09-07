Armata Română ar fi trebuit să primească în toamna anului trecut toate cele zece IAR-99 modernizate, în baza unui contract de 55 de milioane de euro semnat în august 2020. Acum Armata recunoaște că IAR 99 SM, standard modernizat, are încă probleme serioase.

Fabrica de la Craiova a reușit să monteze aparatură de bord pe cinci din cele zece avioane. Acestea nu au fost însă omologate, deși au adunat 150 de ore de zbor, precizează sursa citată.

Potrivit liderului Alianței Sindicale din Industria de Apărare, sunt ceva probleme de soft, care, speră românii, vor fi rezolvate de specialiștii unei companii israeliene.

Potrivit lui Constantin Bucuroiu, liderul Alianţei Sindicatelor din Industria de Apărare, o echipă de la partenerii furnizori de sisteme este așteptată pe 15 septembrie în România „pentru a elimina unele observații pe care piloții le-au făcut în orele de zbor”.

Și mai grav, subliniază TVR Info, este însă faptul că o treime din aparatele de antrenament ale Forțelor Aeriene Române sunt încă departe de zborurile test.

„Cele trei sunt în faza de montaj, nu avem o situație foarte, foarte bună, datorită unor întârzieri ale livrărilor unor sisteme și componente de către partenerii interni”, spune Constantin Bucuroiu.

Recomandări Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe

Întârzierile de la Craiova pun în pericol formarea piloților de F-16, în condițiile în care, anul acesta, Forțele Aeriene Române vor avea 49 de astfel de aparate. Pentru a putea zbura cu multirolul armatei, tinerii locotenenți trebuie să se pregătească mai întâi pe IAR-99 SM.

„Înseamnă cheltuieli nejustificate, cheltuieli mari pentru trecerea piloților români pe F-16 prin alte soluții, în speță Statele Unite. O soluție neeconomică, deși din punct de vedere tactic-operativ poate cu unele avantaje”, afirmă pentru TVR Info generalul-maior în rezervă Victor Strîmbeanu, fost pilot de vânătoare.

„Teoretic, pentru întârzierile uriașe, Armata ar putea cere despăgubiri consistente fabricii de la Craiova. Nu ar fi totuși asta o soluție, spun surse din MApN. Dacă s-ar cere despăgubirile, fabrica de la Craiova ar putea intra în faliment, o fabrică a statului, iar programului IAR-99 Standard Armata i-ar putea spune «adio»”, conchide jurnalistul TVR Adelin Petrișor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE