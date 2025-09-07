Armata Română ar fi trebuit să primească în toamna anului trecut toate cele zece IAR-99 modernizate, în baza unui contract de 55 de milioane de euro semnat în august 2020. Acum Armata recunoaște că IAR 99 SM, standard modernizat, are încă probleme serioase.

Fabrica de la Craiova a reușit să monteze aparatură de bord pe cinci din cele zece avioane. Acestea nu au fost însă omologate, deși au adunat 150 de ore de zbor, precizează sursa citată.

Potrivit liderului Alianței Sindicale din Industria de Apărare, sunt ceva probleme de soft, care, speră românii, vor fi rezolvate de specialiștii unei companii israeliene.

Potrivit lui Constantin Bucuroiu, liderul Alianţei Sindicatelor din Industria de Apărare, o echipă de la partenerii furnizori de sisteme este așteptată pe 15 septembrie în România „pentru a elimina unele observații pe care piloții le-au făcut în orele de zbor”.

Și mai grav, subliniază TVR Info, este însă faptul că o treime din aparatele de antrenament ale Forțelor Aeriene Române sunt încă departe de zborurile test.

„Cele trei sunt în faza de montaj, nu avem o situație foarte, foarte bună, datorită unor întârzieri ale livrărilor unor sisteme și componente de către partenerii interni”, spune Constantin Bucuroiu.

Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe
Recomandări
Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe

Întârzierile de la Craiova pun în pericol formarea piloților de F-16, în condițiile în care, anul acesta, Forțele Aeriene Române vor avea 49 de astfel de aparate. Pentru a putea zbura cu multirolul armatei, tinerii locotenenți trebuie să se pregătească mai întâi pe IAR-99 SM.

„Înseamnă cheltuieli nejustificate, cheltuieli mari pentru trecerea piloților români pe F-16 prin alte soluții, în speță Statele Unite. O soluție neeconomică, deși din punct de vedere tactic-operativ poate cu unele avantaje”, afirmă pentru TVR Info generalul-maior în rezervă Victor Strîmbeanu, fost pilot de vânătoare.

„Teoretic, pentru întârzierile uriașe, Armata ar putea cere despăgubiri consistente fabricii de la Craiova. Nu ar fi totuși asta o soluție, spun surse din MApN. Dacă s-ar cere despăgubirile, fabrica de la Craiova ar putea intra în faliment, o fabrică a statului, iar programului IAR-99 Standard Armata i-ar putea spune «adio»”, conchide jurnalistul TVR Adelin Petrișor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Fotograful lui George Simion s-a urcat pe mormântul lui Avram Iancu pentru a-i face poze liderului AUR, la Țebea

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Când era mică, se spunea despre ea că ar fi „cel mai frumos copil din România”. Dar stai s-o vezi acum, la 21 de ani, pe fata creatoarei de modă Ingrid Vlasov! Cum arată Noelle / Foto
Unica.ro
Când era mică, se spunea despre ea că ar fi „cel mai frumos copil din România”. Dar stai s-o vezi acum, la 21 de ani, pe fata creatoarei de modă Ingrid Vlasov! Cum arată Noelle / Foto
Miranda Kerr, declarații INEDITE despre despărțirea fostului său soț, Orlando Bloom, de Katy Perry. Actorul și artista s-au separat după o relație de aproape 10 ani: „Suntem o familie mare și fericită”
Elle.ro
Miranda Kerr, declarații INEDITE despre despărțirea fostului său soț, Orlando Bloom, de Katy Perry. Actorul și artista s-au separat după o relație de aproape 10 ani: „Suntem o familie mare și fericită”
gsp
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
GSP.RO
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
GSP.RO
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Eclipsa de Lună poate fi văzută din România. Cât durează fenomenul de „lună sângeri” și de unde se poate admira în țara noastră
Știri România 21:09
Eclipsa de Lună poate fi văzută din România. Cât durează fenomenul de „lună sângeri” și de unde se poate admira în țara noastră
Rezultatele Loto 6/49 din 7 septembrie 2025. Numerele câștigătoare extrase duminică
Știri România 19:30
Rezultatele Loto 6/49 din 7 septembrie 2025. Numerele câștigătoare extrase duminică
Parteneri
Locul sacru unde Moise ar fi primit Cele Zece Porunci, transformat într-un mega-resort de lux. Au fost mutate morminte pentru a face loc unui parc auto
Adevarul.ro
Locul sacru unde Moise ar fi primit Cele Zece Porunci, transformat într-un mega-resort de lux. Au fost mutate morminte pentru a face loc unui parc auto
De câte ori a fost căsătorit Ilie Năstase. Cine au fost femeile din viața marelui tenismen, de fapt
Fanatik.ro
De câte ori a fost căsătorit Ilie Năstase. Cine au fost femeile din viața marelui tenismen, de fapt
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Asia Express 2025. Ce se întâmplă în prima ediție a show-ului de la Antena 1
Stiri Mondene 17:00
Asia Express 2025. Ce se întâmplă în prima ediție a show-ului de la Antena 1
Cine este Florin Stamin, concurent la Asia Express 2025. Face echipă cu Raluca Bădulescu, fosta lui soție. „E total în afara zonei mele de confort”
Stiri Mondene 17:00
Cine este Florin Stamin, concurent la Asia Express 2025. Face echipă cu Raluca Bădulescu, fosta lui soție. „E total în afara zonei mele de confort”
Parteneri
Andreea Bănică sfidează vârsta în costum de baie. Cum s-a fotografiat artista în vârstă de 47 de ani pe litoralul românesc
Elle.ro
Andreea Bănică sfidează vârsta în costum de baie. Cum s-a fotografiat artista în vârstă de 47 de ani pe litoralul românesc
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut”
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
TVMania.ro
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
ObservatorNews.ro
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
GSP.ro
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
Parteneri
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Mediafax.ro
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
StirileKanalD.ro
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
StirileKanalD.ro
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
Accident cu 11 victime, inclusiv minori, în județul Ialomița! A fost activat Planul Roșu de Intervenție
KanalD.ro
Accident cu 11 victime, inclusiv minori, în județul Ialomița! A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Politic

Toate cele patru moțiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan au fost respinse în Parlament
Politică 20:10
Toate cele patru moțiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan au fost respinse în Parlament
Fotograful lui George Simion s-a urcat pe mormântul lui Avram Iancu pentru a-i face poze liderului AUR, la Țebea
Politică 19:02
Fotograful lui George Simion s-a urcat pe mormântul lui Avram Iancu pentru a-i face poze liderului AUR, la Țebea
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Ce avere are Simona Halep. Afacerile cu care a dat lovitura cea mai mare jucătoare din istoria tenisului românesc
Fanatik.ro
Ce avere are Simona Halep. Afacerile cu care a dat lovitura cea mai mare jucătoare din istoria tenisului românesc
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile