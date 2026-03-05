„Bătălia” cu Ucraina

Orbán a descris situația drept o „bătălie cu Ucraina”, acuzând guvernul condus de Volodimir Zelenski că menține blocada energetică împotriva Ungariei din rațiuni pur politice.

„Vom câștiga și vom câștiga prin forță! Vom realiza acest lucru nu prin înțelegeri, acorduri sau compromisuri, ci prin forță”, a declarat premierul maghiar.

El a nuanțat imediat afirmația, precizând că nu se referă la o intervenție militară, ci la utilizarea agresivă a pârghiilor politice și financiare pe care Ungaria le are la dispoziție pentru a exercita presiuni asupra Ucrainei.

Orbán a subliniat că autoritățile de la Kiev trebuie să își respecte obligațiile asumate prin Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, care interzice împiedicarea aprovizionării cu energie a statelor membre.

Blocajul conductei Drujba și represaliile Budapestei

Livrările de petrol rusesc către Ungaria sunt complet oprite încă din 27 ianuarie. Oficialii de la Budapesta susțin că infrastructura conductei Drujba este perfect funcțională, blocajul fiind o decizie intenționată a Kievului.

În replică, guvernul ungar a trecut deja la măsuri de retorsiune drastice, folosindu-și atât poziția pe piața energetică regională, cât și dreptul de veto în cadrul UE:

Sistarea exporturilor de carburant: Ungaria a oprit complet furnizarea de motorină către Ucraina.

Blocaj financiar european: Budapesta a refuzat să permită Uniunii Europene acordarea unui „împrumut de război” uriaș, în valoare de 90 de miliarde de euro, destinat susținerii Kievului.

Veto diplomatic: Guvernul lui Orbán a avertizat oficial că va bloca absolut orice decizie a UE favorabilă Ucrainei, până când tranzitul de țiței rusesc nu va fi reluat.

