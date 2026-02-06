Într-un mesaj tranșant publicat pe Facebook, liderul Partidului Tisza avertizează că aparatul de propagandă al puterii a început o operațiune masivă pe platforma TikTok, imitând fidel „rețeta” care a dus la haos electoral în România, în 2024.

„Sprijin rusesc” și armate de boți AI

Magyar susține că Fidesz investește resurse financiare uriașe într-o campanie coordonată central, care vizează în special tinerii. Acesta descrie o invazie de conținut generat de inteligența artificială (AI), menită să discrediteze opoziția prin mesaje dezumanizante.

„În ultimele zile, Fidesz și-a intensificat campania de dezinformare pe TikTok peste nivelul obișnuit. Fac exact ceea ce a făcut candidatul român ulterior descalificat (n.r. – Călin Georgescu) în timpul ultimei alegeri prezidențiale trucate din România: cu sprijin rusesc, într-o operațiune care costă miliarde, inundă platforma cu mii de videoclipuri generate de inteligență artificială”, a transmis Peter Magyar.

Opoziția susține că miza acestei strategii este dublă: mobilizarea electoratului tânăr prin platforma lor preferată și distrugerea reputației candidaților Tisza prin minciuni și atacuri la persoană, semne ale faptului că guvernul este „îngrozit de perspectiva pierderii puterii”.

Răsturnare de situație în sondaje

Disperarea partidului de guvernământ, invocată de Magyar, pare să fie confirmată de ultimele date sociologice. Sondajele recente indică o eroziune semnificativă a imaginii lui Viktor Orbán în fața challenger-ului său.

Potrivit datelor publicate de hvg.hu pentru luna ianuarie:

Potențial premier: 54% dintre respondenți îl consideră pe Peter Magyar potrivit pentru funcția de prim-ministru, față de doar 46% în cazul lui Viktor Orbán.

Evoluție: În noiembrie, cei doi se aflau la egalitate perfectă (48%), ceea ce indică o ascensiune rapidă a liderului opoziției.

Totuși, Viktor Orbán păstrează un avantaj în ceea ce privește „nucleul dur” al electoratului. 31% dintre votanți îl consideră pe actualul premier „complet potrivit” pentru funcție, în timp ce Magyar beneficiază de o susținere fanatică de doar 16%, bazându-se mai mult pe un vot de blam la adresa actualei puteri.

