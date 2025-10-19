Reacția lui și declarațiile Viktor Orban despre vizita din Cluj Napoca

Conferința Permanentă Maghiară (MÁÉRT) a abordat joi probleme importante pentru maghiarii din străinătate, inclusiv scandalul recent legat de Viktor Orbán în Transilvania. În sesiunea plenară s-a discutat și despre ascensiunea extremei drepte în România, precum și despre drepturile de vot și eligibilitatea pentru subvenții de stat.

Premierul maghiar Viktor Orbán a făcut referire la vizita sa recentă în Transilvania, în special la momentul din Cafeneaua Rhédey din Cluj-Napoca. Acolo, el a cântat o melodie de petrecere cu versuri controversate.

„Ce nebună e politica națională: am fost la congresul lui Hunorék, te duci fără să bănuiești într-un pub unde dai de un țigan, cânți două cântece și e gata necazul”, a spus premierul Ungariei, potrivit presei străine.

Dacă cineva cântă « Nu, nu, nu, nu plecăm de aici », înseamnă brusc altceva în politica națională decât dacă s-ar fi întâmplat la Budapesta. Și dacă adaugă că au sosit husarii din Fehérvár, atunci s-a terminat cu necazul”, a spus Viktor Orban după momentul de la Cluj.

Ce s-a întâmplat în timpul vizitei lui Viktor Orban la Cluj

Premierul ungar, Viktor Orban a fost surprins cântând cu un pahar în mână într-un local din Cluj-Napoca, ocazie cu care a sărbătorit câștigarea Premiului Nobel pentru Literatură de către scriitorul maghiar László Krasznahorkai.

Viktor Orban se afla în oraș pentru a participa la congresul UDMR și urma să aibă o întâlnire cu președintele Nicușor Dan.

Aceste evenimente subliniază tensiunile existente în relațiile româno-maghiare și sensibilitatea subiectelor legate de naționalismul maghiar în Transilvania. Incidentul evidențiază, de asemenea, importanța comunicării și a diplomației în gestionarea relațiilor interetnice și internaționale.

Controverse în presă după vizita lui Viktor Orban de la Cluj

Incidentul a stârnit reacții puternice în presa românească și în rândul politicienilor. Mai mulți europarlamentari au încercat să calmeze spiritele, dar tensiunile au rămas. Se speculează că acest incident ar fi fost motivul absenței președintelui Nicușor Dan de la congresul de a doua zi.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a explicat că melodia cântată de Orban, „Noi nu plecăm de aici”, este o piesă tradițională maghiară frecvent cântată la încheierea petrecerilor, atât de maghiari, cât și de români în Transilvania, subliniind caracterul sărbătoresc și cultural al momentului.

Pe de altă parte, Vasile Dîncu, fost ministru al Apărării și vicepreședinte al Delegației Parlamentului European la Adunarea Parlamentară NATO, a făcut o reacție ironică, criticând ce el a numit „patriotism selectiv” al românilor și teama exagerată față de simboluri maghiare.

