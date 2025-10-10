Viktor Orban, cu un pahar în mână, cântă într-un local din Cluj: „Nu plecăm de aici”. Ce a sărbătorit premierul maghiar

Întrebat de reporteri ce sărbătorește, acesta a răspuns că este bucuros de câștigarea premiului Nobel pentru Literatură de către scriitorul maghiar László Krasznahorkai.

Orban, prezent la Congresul UDMR

Viktor Orban se află la Cluj-Napoca pentru a participa la Congresul UDMR care are loc vineri. Acesta urmează să aibă o întrevedere și cu președintele Nicușor Dan.

Orban este cazat la Hotelul Vibre, iar petrecerea a avut loc la Rhedey Cafe unde au fost aduși muzicanți pentru a-l întreține pe liderul maghiar, potrivit Cluj24.ro.

László Krasznahorkai, un opozant al lui Viktor Orban

Premierul ungar Viktor Orban a reacţionat după ce László Krasznahorkai, un opozant al său, a obţinut Premiul Nobel pentru Literatură pe 2025, declarând că, deşi sunt în dezacord asupra multor lucruri, sunt totuşi de acord asupra unui obiectiv, acela de a aduce glorie Ungariei, potrivit News.ro.

„Premiul Nobel. Un lucru uriaş. Al treilea în trei ani. Putem fi cu toţii mândri, de această dată de László Krasznahorkai! Citesc că în multe privinţe nu suntem de acord. Dar într-o privinţă, poate că totuşi suntem de acord. Vrem să aducem glorie Ungariei. El a făcut asta ieri. Felicitări!”, a scris premierul ungar pe Facebook.

László Krasznahorkai in haine negre cu bratele incrucisate pe piept
László Krasznahorkai câștigă premiul Nobel „pentru opera sa captivantă și vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”, Foto: Profimedia

Laureatul Premiului Nobel pentru Literatură din 2025, László Krasznahorkai, deşi păstrează o casă în Ungaria natală,  a petrecut ultimii ani trăind în exil autoimpus la Berlin şi Trieste şi nu şi-a ascuns dispreţul faţă de politicile prim-ministrului Viktor Orbán, a relatat The Guardian.

În romanul său „Baron Wenckheims Homecoming”, publicat şi în română, apare un personaj „malefic, bolnav şi atotputernic”, dar fără nume, care străbate oraşul într-un convoi de maşini negre şi pe care unii critici l-au identificat ca fiind o aluzie la premierul Viktor Orban.

Într-un interviu acordat Yale Review în februarie anul acesta, Krasznahorkai a declarat că învestirea lui Donald Trump l-a umplut de „groază” şi a descris eşecul lui Orbán de a-l condamna pe Putin ca fiind rezultatul unei mentalităţi „psihiatrice”.

„Ungaria este o ţară vecină cu Ucraina, iar regimul Orbán adoptă o poziţie fără precedent – aproape fără egal în istoria Ungariei”, a afirmat el. „Nu mi-aş fi imaginat niciodată că liderii politici maghiari vor vorbi despre aşa-zisa neutralitate în această chestiune! Cum poate o ţară să fie neutră atunci când ruşii invadează o ţară vecină?”. 

László Krasznahorkai, premiul Nobel pentru Literatură

Premiul Nobel pentru literatură pentru anul 2025 a fost acordat autorului maghiar László Krasznahorkai,„pentru opera sa captivantă și vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”.

László Krasznahorkai (5 ianuarie 1954) este un romancier și scenarist maghiar cunoscut pentru romanele sale dificile și exigente, adesea etichetate ca postmoderne, cu teme distopice și melancolice.

László Krasznahorkai s-a născut în Gyula, Ungaria, în 1954. A lucrat câțiva ani ca redactor până în 1984, când a devenit scriitor independent. În prezent trăiește retras în munții din Szentlászló.

Mai multe dintre operele sale, inclusiv romanele Satantango (1985) și The Melancholy of Resistance (1989), au fost adaptate în filme de lung metraj de Béla Tarr. A fost distins cu Premiul Man Booker International în 2015 și era frecvent menționat ca favorit pentru câștigarea Premiului Nobel pentru literatură.

Orban, acuzat că a spionat instituțiile UE

În urmă cu un deceniu, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre guvernul condus de Viktor Orbán și Comisia Europeană, agenția maghiară de informații – Biroul de Informații – și-a trimis agenți la Reprezentanța Permanentă a Ungariei pe lângă Uniunea Europeană, relatează Euronews.

Oficial, aceștia aveau atribuții în domeniul economic și financiar, însă, potrivit unei anchete comune realizate de mai multe publicații europene, scopul real era spionajul intern în cadrul instituțiilor UE.

