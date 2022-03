Viorel Lis a ajuns de urgență la spital, după ce s-a simțit foarte rău. Soția sa a povestit că acesta a simțit o durere insuportabilă în piept și atunci au chemat Salvarea.

Fostul primar al Capitalei a fost operat de urgență în dimineața zilei de 6 martie și i s-a montat un stent la inimă. Viorel Lis, în vârstă de 77 de ani, a stat o perioadă la terapie intensivă, însă acum este în salon. „El își dorește să trăiască, mă iubește prea mult ca să mă lase. A ieșit din Terapia Intensivă. Este pe salon. Este tratat foarte bine. Din tot răul a fost răul cel mai mic.

La început vorbea mai greu, pentru că e normal, după intervenție, de la pastile nu prea te înțelegi. Problemele astea sunt de la o zi la alta. Sunt mulțumită că e pe mâini bune și pot să stau liniștită, cât de cât, în situația respectivă. Probabil că și binele pe care l-a făcut în viață se întoarce”, a dezvăluit Oana Lis într-un interviu la Antena Stars.

„Este vârsta… toate afecțiunile. Nu mă pricep, sincer îți spun. Faptul că e ceva ce eu nu pot controla, adică nu depinde de mine… ce tratament, ce se poate întâmpla, nu pot face nimic. Nimeni nu știe”, a mai adăugat soția lui Viorel Lis.

Se știe că soțul Oanei Lis are diabet, dar și alte complicații. În pandemie, luni întregi, acesta nu a mai ieșit din casă. S-a deplasat cu greu, mereu ajutat de soție. „De la diabet a început totul. Mi-a distrus sistemul nervos perferic care dă impulsurile spre picioare. Mi-au amorțit picioarele, în jos nu le mai simt, am pareză la nivelul coapselor care mă face să nu am echilibru, amețesc.

Nu mai pot să merg singur. Noaptea cad, nu pot să merg la baie. Nu pot să fac nici baie în cadă! Am căzut prin casă de 4-5 ori! Numai Salvarea îmi mai intră în ultima vreme în casă!”, a povestit fostul primar la Kanal D acum câteva luni, conform click.ro.

