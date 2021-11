În aceste momente, Viorel Lis se află internat la Spitalul Matei Balș, după ce a fost testat pozitiv cu COVID-19. Starea lui de sănătate nu este deloc bună, iar plămânii i-au fost afectați. De asemenea, soția lui, Oana Lis, a fost testată pozitiv cu COVID-19 și se află în izolare la domiciliu, unde urmează tratamentul primit din partea medicilor.

Fostul edil al Capitalei are și alte probleme de sănătate, iar acesta a fost nevoit să fie dus la spital. Viorel Lis a fost contactat de jurnaliști și a făcut primele declarații despre starea lui de sănătate.

„Sunt terminat la plămâni. Nu pot să vorbesc, nu-mi dau voie, domnișoarele asistente spun că obosesc că nu mi-e bine. Nu e cu mine (n.r Oana). Ea nu e internată. Face tratament de acasă, trebuie să vină să facă niște injecții”, a spus el pentru Antena Stars.

De asemenea, Oana Lis a fost contactată și nu a putut să vorbească din cauza faptului că se simțea foarte rău. Deși amândoi sunt vaccinați, soții Lis au prezentat simptome de COVID-19 și au mers la spital, unde s-au testat și au primit rezultatele pozitive.

Viorel Lis are diabet

Într-un interviu, fostul edil al Capitalei, în vârstă de 77 de ani, spunea în luna septembrie că este dependent de soția sa, pentru că nu se mai poate deplasa singur. Viorel Lis, acum infectat cu COVID-19, vorbea despre problemele sale de sănătate, precizând că totul s-a declanșat din cauza diabetului.

„De la diabet a început totul. Mi-a distrus sistemul nervos periferic care dă impulsurile spre picioare. Mi-au amorțit picioarele, în jos nu le mai simt, am pareză la nivelul coapselor care mă face să nu am echilibru, amețesc. Nu mai pot să merg singur. Noaptea cad, nu pot să merg la baie. Nu pot să fac nici baie în cadă! Am căzut prin casă de 4-5 ori! Numai Salvarea îmi mai intră în ultima vreme în casă!”, a povestit fostul primar la Kanal D în urmă cu mai bine de o lună.



