Viorel Lis, declarații despre starea sa de sănătate: „Am căzut prin casă de 4-5 ori”

Viorel Lis recunoaște că este dependent de soția lui, nu se mai poate deplasa singur prin casă, chiar a căzut de câteva ori. „De la diabet a început totul. Mi-a distrus sistemul nervos perfieric care dă impulsurile spre picioare. Mi-au amorțit picioarele, în jos nu le mai simt, am pareză la nivelul coapselor care mă face să nu am echilibru, amețesc.

Nu mai pot să merg singur. Noaptea cad, nu pot să merg la baie. Nu pot să fac nici baie în cadă! Am căzut prin casă de 4-5 ori! Numai Salvarea îmi mai intră în ultima vreme în casă!”, a povestit fostul prima la Kanal D, conform click.ro.

Ce pensie are Viorel Lis la 77 de ani

Viorel Lis a acordat un interviu pentru emisiunea „Teo Show” despre care spune că s-a pregătit din timp, a luat mai multe pastile, a avut grijă și la ce a consumat înainte. Rar mai iese acum din casă, în 2020 doar de două ori s-a plimbat pe afară, la aer liber.

Nici cu partea financiară nu stă prea bine. „Am luat trei antiinflamatoare ca să pot să ies din casă. Mi-au murit mulți prieteni pe pandemie. Am căzut din picioare și pe stradă.

Eu am o pensie nu de primar, ci de prim angajat. Am 32 de milioane. Pe mine recuperarea, 10 ședințe, m-a costat 37 de milioane!10 milioane se duc lunar pe medicamente. Mulți zic că am fost primar, păi să vină să le dau averea mea!”, a mai spus Viorel Lis.

