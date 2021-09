După mai multe zile petrecute în spital, Viorica de la Clejani a fost externată după ce s-a vindecat de COVID-19. Artista a dat vestea fanilor pe una dintre rețelele de socializare. Soția lui Ioniță Manole este fericită că a ajuns acasă alături de familie, dar și de animalele sale.

„Doamne, îți mulțumesc din suflet că m-ai adus acasă lângă familia mea și lângă cățeii mei, la căsuța mea… Off, tare bine e să fii sănătos! Iubiți-vă! Respectați-vă! Fiți fericiți, că într-o secundă vă duceți… când nici nu vă gândiți. Cel mai urât lucru este să fii o legumă la pat. Urăsc lucrul ăsta. Să avem sănătate cu toții, că vin vremuri grele!’, a scris Viorica de la Clejani pe Instagram.

Viorica de la Clejani a avut COVID-19

Artista a ajuns la spital, după ce a fost depistată pozitiv cu COVID-19. Ioniță de la Clejani a confirmat în urmă cu câteva zile că soția sa este internată. Viorica Manole, așa cum îi este numele în buletin, nu apucase să se vaccineze.

„Mi-a fugit pământul de sub picioare când am aflat că soția mea s-a îmbolnăvit de COVID. Ea e universul meu și al copiilor mei, așa că am reacționat imediat. Am internat-o la «Matei Balș» de trei zile și situația sa e una bună. Am toată încrederea în medici și în asistente că vor avea grijă de soția mea”, a spus Ioniță de la Clejani pentru redacția Playtech-Impact, duminică, 19 septembrie.

Viorica de la Clejani le-a mulțumit cadrelor medicale care au fost mereu alături de ea în această perioadă grea. „Țin să mulțumesc medicilor de la Institutul Matei Balș care mă monitorizează, sunt profesioniști adevărați și oameni cu suflet! Respect! Având în vedere că starea mea evoluează spre bine, după o scurtă perioadă de recuperare, ne vom vedea sănătoși și voioși la evenimente! Până atunci, să vă țină Dumnezeu în paza Lui și să vă dea sănătate și o vacă bună cu lapte! Cu prietenie și gând bun, aceeași Viorica de la Clejani”, spunea vedeta de pe patul de spital.



