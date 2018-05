O echipă de cercetători de la Universitatea din Taiwan a solicitat unui violonist profesionist să cânte la 15 viori vechi, printre care şi un model fabricat în 1570 de Andrea Amati, considerat părintele acestui instrument. Au fost testate, de asemenea, şase viori create de familia Stradivarius, mai precis de Antonio Stradivari, discipolul nepotului lui Andrea Amati, şi şapte alte viori vechi fabricate în oraşele italiene Cremona şi Brescia, locul de naştere al viorii moderne.

Oamenii de ştiinţă au comparat apoi, cu ajutorul unui program de analiză fonetică, sunetele emise de viori cu cele emise de opt femei şi opt bărbaţi care au cântat vocalele din limba engleză.

Rezultatele experimentului au scos la iveală faptul că viorile Stradivarius au caracteristici acustice asemănătoare celor ale vocilor de tenor şi alto, în timp ce viorile mai vechi se apropie de timbrul unui bas şi al unui bariton.

”Această proprietate ar putea explica strălucirea caracteristică a viorilor Stradivarius. Sunetul ideal al unei viori din epoca barocă era imitarea vocii umane”, precizează cercetătorii care au fost interesaţi în special de analiza ‘formanţilor’ – zonele de maximă relevanţă ale unui spectru acustic. ”Am arătat că viorile din Cremona puteau produce formanţi cu aceleaşi caracteristici ca şi cântăreţii umani”, au explicat cercetătorii în studiul publicat luni, 21 mai, în revista americană de specialitate Proceedings of the National Academy of Sciences, citați de Agerpres.