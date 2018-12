Jurnaliștii Libertatea au realizat în 2018 videouri frumoase, emoționante, dureroase care informează, spun povești, creionează destine, dau de gol realitatea așa cum e ea.

Mai jos, o selecție a celor mai frumoase filmulețe realizate de redacția noastră, care s-au viralizat pe Facebook în 2018.

Aproape 2 milioane de vizualizări a avut filmulețul de mai jos, de la protestele din 10 august 2018. Un protestatar care mergea pașnic, cu mâinile ridicate, a fost lovit cu bastonul în fata de jandarmi. Mai multe despre incidentele din vară puteți citi aici.

Nu am fugit din Piață pe 10 august, ci am relatat, am filmat, am fotografiat. Am fost jurnaliști. Aceiași jurnaliști, care cu o lună înainte, în iulie 2018, am mers în Grecia, să transmitem LIVE, din localitățile cuprinse de incedii devastatoare. Corespondența Libertatea, din Grecia, aici.

Un alt filmuleț impresionant până la lacrimi, care nu mai are nevoie de cuvinte, pentru că imaginile spun mai multe decât ai vrea să afli, uneori, este despre părinții, copiii, frații noștri plecați care pe unde au crezut că e mai bine și care, în prag de Crăciun, s-au întors acasă. Mai multe, după ce-ți vei șterge lacrimile, poți citi aici



Iar la cei care nu ajung acasă de Crăciun… merge „acasa” la ei. Povestea cuplului care-și petrece sărbătorile în TIR îți va mai alina lacrimile, chiar și metaforice, pe care ți le-a provocat filmulețul de mai sus. Întreaga poveste, aici.



Un alt viral marca Libertatea prezintă o tragedie prin imagini cuminți, care-ți arată chipul unui copil… Unui copil dispărut de acasă în urmă cu 13 ani. Mai multe despre cazul Andreei Simion poți citi aici.

Un video-reportaj care pare desprins dintr-un film probabil românesc, îți arată o slujbă într-o zi de duminică. La o biserică din Capitală, oamenii sunt certați de preot pentru păcatul de a nu fi votat la referendumul pentru familie, care a avut loc pe 6-7 octombrie 2018. Întregul reportaj, aici.



Jurnaliștii Libertatea au făcut un video-jurnal de front, din Afganistan, în februarie lui 2018, iar filmulețele au devenit virale pe internet. Unul dintre ele, mai jos. Vezi toate părțile jurnalului de front, aici.



Am ajuns și în partea cealaltă a lumii, aproape de Cercul Polar, unde trăiesc 400 de români într-un loc de poveste. Află tot ce am publicat despre Mica Românie de la Cercul Polar, aici.



În an centenar, o bătrână, centenară și ea, le transmite tuturor românilor un mesaj tranșant: 'Să se găsească un conducător care să ne aducă acasă copiii'



Dacă la conducători nu prea stăm bine, după cum spune bătrânica de mai sus, nimeni nu poate să spună că românul nu e inventiv… Dacă nu l-ați văzut pe Cicică din Solonț, care ș-a făcut BMW din Opel, e musai să-l urmăriți, mai jos:



E amuzant Cicică, dar entertainment adevărat, cu stil (chiar dacă îngrămădit între sute de alți curioși) am trăit la nunta Prințului Harry, cu Meghan Markle. Doar nu puteam să lipsim, nu-i așa? Și de acolo am transmis LIVE.



Dacă am ajuns în Marea Britanie la nunta regală, nu puteam lipsi de la românească, a Principelui Nicolae cu Alina Binder, de unde am transmis LIVE, iar filmulețul s-a viralizat pe Facebook. Dacă nu ai fost pe fază atunci, află toate detaliile despre nuntă, aici.



Pentru că mai există oameni buni, care-ți dau speranță, jurnaliștii Libertatea au realizat un material cu preotul Tănase, care de Moș Nicolae a pus masa pentru un sat întreg. Povestea lui, aici.



Pentru a încheia într-o notă pozitivă, mai jos, super-show-ul pe care Horia Brenciu l-a făcut în redacția Libertatea și care a fost transmis LIVE, pe Facebook.