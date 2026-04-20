Bani oferiți pentru utilizarea aplicațiilor matrimoniale

Prefectura Kochi din Japonia încearcă să combată declinul demografic oferind subvenții pentru rezidenții singuri care folosesc aplicații de matrimoniale online, anunță publicația Automaton. Programul, anunțat pe 10 aprilie 2026, va acoperi până la 20.000 de yeni (aproximativ 125 de dolari n.r.) pe an pentru utilizatori cu vârste între 20 și 39 de ani, cu condiția ca aplicațiile să fie certificate ca „servicii online de intermediere în vederea căsătoriei”.

Kochi, care se află pe insula Shikoku, este una dintre cele mai puțin populate prefecturi (echivalentul județelor n.r.) ale Japoniei, având doar 650.000 de locuitori, majoritatea concentrați în capitala orașului Kochi. În timp ce întreaga Japonie se confruntă cu o scădere continuă a natalității, prefectura încearcă să stimuleze formarea de cupluri și creșterea populației prin soluții inovatoare, cum ar fi această subvenție.

Aplicațiile matrimoniale, foarte populare în Japonia

Inițiativa arată dorința autorităților japoneze de a se adapta preferințelor generației tinere. Taxele de membru ale aplicațiilor de întâlniri depășesc de obicei suma acoperită de subvenție, astfel încât utilizatorii vor trebui să suporte diferența.

În decembrie 2025, prefectura Kochi a colaborat cu Tapple, cea mai populară aplicație de matrimoniale din Japonia, pentru a promova întâlnirile online sigure. Deși Tapple nu a fost menționată explicit în detaliile subvenției, este probabil ca aceasta să fie inclusă printre aplicațiile certificate.

Această inițiativă nu este o premieră în Japonia. În 2025, prefectura Miyazaki din Kyushu, cu o populație de 1,02 milioane, a oferit subvenții de până la 10.000 de yeni (aproximativ 62 dolari n.r.) pentru utilizatorii aplicațiilor similare. Aceste eforturi reflectă o tendință națională de adaptare la schimbările sociale și tehnologice.

Conform unui sondaj din 2024 realizat de Agenția pentru Copii și Familii din Japonia, 25% dintre persoanele căsătorite sub 39 de ani și-au întâlnit partenerul prin aplicații de matrimoniale, depășind alte medii, precum locul de muncă sau școala.

