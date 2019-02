„Muncitor, harnic, săritor și isteț”. Adică Ion, din romanul omonim al lui Rebreanu. Dacă Ion ar fi trăit în zilele noastre, poate ar fi fost invitat la cafele în Dorobanți de fetițele dulci ale Bucureștiului. Și dacă mergem și mai departe cu imaginația, la cât de dornic de căpătuială era, sigur ar fi bătut Capitala dintr-un capăt în altul cu un Ferrari roșu!

Dacă ar fi avut posibilitatea, poate și Vitoria Lipan, după ceva ani de la moartea lui Nechifor, și-ar fi încercat norocul. Că doar avea „ochii căprui, aprigi și încă tineri”, după cum o descria Sadoveanu.

Mădălina și Roxana sunt cele care au scos personajele din cărțile copilăriei și adolescenței, le-au îmbrăcat în haina prezentului și le-au făcut avataruri numai bune de aplicațiile de dating, atât de populare astăzi. Au făcut proiectul pentru librăria Libmag la care lucrează și au adunat deja mii de like-uri pe pagina de Facebook a acesteia. E un prim pas către a schimba optica elevilor cu privire la personajele care până acum trăiau doar în manuale. Și către a îndemna la lectură.

S-au întors la notițele din liceu, ca să creeze personaje cât mai actuale

„Cum ar fi fost dacă marii scriitori ar fi avut la dispoziție aplicații de dating?”, s-a întrebat Mădălina Cristea în pragul Sărbătorilor de Iarnă, când a observat că tot mai mulți cunoscuți își caută parteneri de pupat sub vâsc pe site-urile de dating. Și s-a mai întrebat ceva: „Dacă oamenii se îndrăgostesc online de alți oameni, de ce nu s-ar îndrăgosti și de personaje literare?”

Și așa a început aventura ei și a colegei sale graphic designer, Roxana Chintbrauner.

Cu aceeași aplecare cu care au învățat pentru bacalaureat, fetele au reînceput să răsfoiască din nou „biblioteca pentru toți”. De data asta nu pentru o notă bună, ci pentru a șterge din intangibilitatea personajelor din romane.

„Crearea personajelor a avut ca punct de plecare tipologia și caracteristicile fiecăruia. Am răsfoit câteva romane, fie acasă, fie în drum spre muncă, am reluat notițele din liceu, am cercetat și ecranizări în căutarea unor informații referitoare la descrierea fizică și la vestimentația personajelor, dar și a unor citate reprezentative care să-i dea cititorului impresia că mesajul îi este adresat direct. Ne-am dorit ca personajele să fie vii, autentice, să stârnească simpatii sau, de ce nu, controverse în rândul cititorilor. Iubim ceea ce creăm!”, spune Roxana.

„Partidele bune” din romane

Fetele sunt bucuroase să le poată da elevilor stresați cu examenele o alternativă la metodele clasice de a cunoaște personajele din programă. Un lucru de care ele nu s-au bucurat când au fost eleve:

„Din păcate, programa a fost destul de strictă. Ne-am fi dorit să cunoaștem personajele dintr-o perspectivă actuală. Între o operă literară și un iubitor de lectură se poate crea o conexiune fantastică, important este să oferim contextul potrivit. Ne-am propus să scoatem la iveală caracterul uman al personajelor, să le ajutăm să-și găsească un cârlig cu ajutorul căruia să seducă cititorii”, explică Mădălina, specialist marketing.

Încurajate de succesul de pe rețelele de socializare, fetele vor continua să dea o identitate virtuală personajelor literare. Și vor extrage „partide bune” și din literatura universală.

„Am aprins o scânteie, ea începe să devină flacără. Ne dorim să o menținem aprinsă!”, spune Roxana.

„Momentan, campania #swiperightpentrulectura se limitează la Facebook, locul unde un român petrece, zilnic, peste 250 de minute. Aici ajungem cel mai ușor la cititorii de toate vârstele. Elevii au descoperit deja postările noastre, se etichetează în comentarii și se încurajează reciproc cu privire la examenul de bacalaureat”, mai spune cu entuziasm Mădălina.

