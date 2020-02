De Iulian Budușan,

Vlad Mixich a declarat că, la nivel de secții și este foarte dificil de spus ce trebuie făcut, pentru că practicile variază chiar și în cadrul aceleiași țări. Ceea ce se poate spune cu certitudine este importanța numărătorii, pentru că este unul dintre insturmentele principale în ceea ce privește monitorizarea actului medical.

„Nu poți îmbunătăți ceva ce nu măsori”

„Nu poți imbunătăți ceva ce nu măsori, iar aici se măsoară rata de mortaliate, este evident ca acest indice este profund viciat, iar ceea ce se măsoară este o minciună! Nu se măsoara ceva real, deci nu se poate îmbunătați nimic. Este o asemănare cu ceea ce se practica înainte de 2014, în ceea ce privește infecțiile nosocomiale. Măsurătorile ne arătau că nu există astfel de infecții. În acea perioadă erau câțiva specialiști care urlau la lună, dar autoritățile veneau cu date statistice care arătau că nu există decese cauzate de infecțiile intraspitalicești”, a spus Vlad Mixich.

Expertul spune că în Vestul Europei și SUA acești indicatori sunt măsurați constant și sunt comparați cu media la nivel național. Așa afli dacă un spital funcționeaza defectuos sau merge foarte bine. Iar dacă funcționeaza defectuos, asta înseamnă că mor oameni.

„Rata deceselor măsoară peformanța secțiilor, iar la noi aceasta este zero. Nu există așa ceva!”

Vlad Mixich susține că, dacă un spital are rate mici de deces, atunci se trimit observatori pentru a vedea ce fac ei diferit față de restul, iar când se descoperă, se intoduce la nivel național. E un instrument foarte impotant, este un detaliu care poate schimba un întreg sistem medical.

Expertul spune că în România lucrurile stau exct pe invers. „Dacă acel pacient are infecție el este înregistrat în secția în care a fost internat. Rata deceselor măsoară peformanța secțiilor respective, iar la noi aceasta este zero. Iar într-o secție ATI nu există așa ceva. Nu există mortalitate zero, infecții intraspitalicești zero, nicăieri în lume.

Libertatea a publicat 11 situații din calculatoarele Institutului Inimii pentru Boli Cardiovasculare din Cluj în care, în mod bizar, pacienți sunt mutați de la ATI pe secții și mor. 7 dintre oameni s-au stins după exact 10 minute.

