„Cu scuze pentru tăcerea de care am avut nevoie pentru a reflecta și a purta mai multe discuții esențiale pentru mine, iată de ce am decis să renunț la poziția de Viceprimar al Capitalei – pe care am așteptat-o 86 de zile – pentru a accepta nominalizarea ca ministru al Sănătății în noul Guvern al României”, a scris Vlad Voiculescu pe Facebook.

„În general, fără încredere, nu se poate construi nimic. Iar când cel alături de care ai candidat nu îți răspunde la telefon mai bine de o lună după seara alegerilor… nu e chiar un semn bun”, a completat el.

Totodată, Vlad Voiculescu a adăugat că nu va insista pe acest aspect, fiindcă „poate că avem pur și simplu stiluri și abordări diferite – respect asta și îi doresc Primarului General succes”.

„Am acceptat desemnarea mea de către USR PLUS pentru poziția de ministru al Sănătății și voi merge în zilele următoare la audierile din Parlament cu convingerea că din poziția de ministru al Sănătății pot să servesc cel mai bine interesul românilor în acest moment critic”, a mai afirmat Vlad Voiculescu.

Vlad Voiculescu, președinte PLUS București, a renunţat la funcţia de viceprimar al Capitalei pe care ar fi urmat să o dețină, lucru care nu s-a mai întâmplat din cauza unor contestaţii în instanţă.

În locul lui Voiculescu, USR-Plus l-a propus pe Horia Tomescu, care a fost numit în funcție de Consiliul General. Al doilea viceprimar este Stelian Bujduveanu, de la PNL.



