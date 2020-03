De Denisa Dudescu,

Cătălin Cârstoiu revine în funcția de manager al Spitalului de Urgență Universitar din București. El a trecut din nou la cârma unității medicale, după ce Adriana Nica, a fost demisă din funcție prin decret prezidențial. Potrivit, Ministerului Sănătății, Adriana Nica nu a luat în unitatea medicală toate măsurile de prevenție în cazul răspândirii cu coronavirus.

Imediat după numirea lui Cătălin Cârstoiu în funcția de manager al Spitalului Universitar, fostul Ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, a reacționat dur. Atunci când a avut loc tragedia de la Clubul Colectiv, Cârstoiu era managerul unității medicale, iar Voiculescu spune că acesta nu a semnat la timp foaia de transfer la o clinic din Viena a unuia dintre pacienți.

”Joi dimineața s-a solicitat de la Spitalul Universitar – condus pe atunci de același Dr. Cătălin Cârstoiu – formularul E112. A fost refuzat. De domnul Manager Cârstoiu. Dezbaterile pe holurile spitalului nu au mai fost despre viața lui Alex, ci despre cu totul altceva: despre reputația spitalului Universitar (“ne facem de râs în Europa”), despre reputația „buticului AKH Viena“, despre costurile tratamentului la Viena (“vreau sa stiu exact cat costa la Viena”). Șansa de a fi transferat atunci i-a fost refuzată lui Alex. Am anunțat la AKH că întârziem. Ne-au spus să ne grăbim, căci transferul trebuie să se facă repede.”

Vlad Voiculescu a mai spus că după discuții interminabile și după ce secretarul de stat Raed Arafat și fostul ministru al Sănătății Nicolae Băniciou au anunțat că vor fi transferate mai multe victim în străinătate, Cârstoiu a tergiversat în continuare semnarea formularului.

”VINERI seara am aflat că Alex va pleca în Belgia. SÂMBĂTA dimineața am aflat că nu a plecat. SÂMBĂTA la prânz am aflat că poate pleca… la Viena. Transferul l-a organizat DSU, traducerile, birocrația cu spitalul din Viena și drumul cu ambulanța de la aeroport la spital le-am organizat și plătit eu.

SÂMBĂTA seara, Alex a ajuns la Viena. La 5 zile după ce transferul era deja posibil, cel puțin din perspectiva celor de la Viena. De la AKH ne-au spus că este târziu dar că o să faca tot posibilul. Ni s-a mai spus că primele trei săptămâni sunt critice. Trecuse deja o săptămână. Alex a rezistat încă două săptămâni.”

