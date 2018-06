Vladimir Petruț, primarul PSD din Cavnic: Să mă duc la Bucureşti să strig ”trăiască dictatorul”? Niciodată!

Vladimir Petruţ s-a referit şi la situaţia din justiţie şi a precizat că, dacă ar fi în locul preşedintelui Iohannis, nu ar demite-o pe şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi.

”Nu se mai poate fura atâta şi atunci trebuie să dăm jos justiţia să se poată fura mai mult? Cred că nu este momentul să fie demisă Kovesi, din contră, ar trebui să rămână acolo şi să fie verificaţi toţi cei care încearcă să facă ilegalităţi. Politicienii ar trebui să fie fericiţi că există o justiţie puternică, pentru că în momentul în care justiţia îşi face datoria ţara are bani, nu se mai fură atâta”, a subliniat Petruţ.

Acesta a precizat că dacă în urma poziţiei sale va fi exclus din PSD va rămâne primar independent.

Joi, Vladimir Petruț a criticat demersul iniţiat de conducerea partidului şi spune că “mitingul este pentru penalul de Dragnea”. Edilul susţine că aleşii locali care sunt obligaţi să vină de la distanţe mari, cum e şi cazul judeţului din care face parte, sunt chinuiţi şi trebuie să stea 24 de ore în autocare, plus alte câteva ore de stat în stradă.

“Nu consider că PSD are vreun motiv să organizeze acest miting de la Bucureşti, având în vedere că guvernează cu peste 60% la nivel naţional, au administraţii locale, judeţene, Guvern, servicii deconcentrate, prefecţi, subprefecţi. Cred că este un miting pentru penalul de Liviu Dragnea, vineri va fi sentinţa şi vrea să arate câtă lume îl susţine şi ce popularitate are, ca să aibă motiv să rămână în funcţie după ce va fi condamnat, pentru că eu sunt convins că va fi condamnat. Au spus că aleşii locali ai PSD, consilieri locali şi judeţeni, trebuie să meargă la miting. Dacă nu merg îşi pierd mandatul. Oamenii merg pentru că aşa li se cere, că şi eu dacă le spun consilierilor să meargă, merg, pentru că nu au ce face”, a declarat Vladimir Petruţ, primarul oraşului Cavnic.

