„Este evident în lumea întreagă că urmăririle împotriva lui Trump, mai ales în fața tribunalelor pentru acuzaţii care s-au dezvoltat pe baza unor evenimente care au avut loc acum câţiva ani, fără probe directe, reprezintă pur şi simplu utilizarea sistemului judiciar în cadrul unei lupte politice interne”, a declarat Vladimir Putin.

Președintele rus a estimat că nu se aşteaptă la nicio schimbare în relaţia ruso-americană, indiferent dacă este ales Joe Biden sau Donald Trump în noiembrie la preşedinţia Statelor Unite.

„Per ansamblu nu există nicio diferenţă pentru noi. Nu credem că după alegeri se va schimba ceva faţă de Rusia şi în politica americană”, a continuat Vladimir Putin.

