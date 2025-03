Trupa synthpop a fost formată din Dieter Bohlen și Thomas Anders. Muzica lor a fost deseori clasificată ca europop.

Este cel mai mare succes grup din Germania, și au avut un număr de single-uri ce au ajuns în top cinci în multe țări.

Unele dintre cele mai populare single-uri sunt: „You’re My Heart, You’re My Soul”, „You Can Win If You Want”, „Cheri, Cheri Lady”, „Brother Louie”, „Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love)” și „Geronimo’s Cadillac”. Trupa s-a destrămat în 1987.

În vremurile de glorie, Modern Talking avea lumea la picioare, concertând peste tot în lume, inclusiv în Rusia. Astăzi, Anders spune că s-ar mai întoarce la Moscova doar dacă „țara o ia dee la capăt, fără Putin la putere”.

„În ce țări a avut Modern Talking cel mai mare succes? Germania a fost, desigur, piața noastră de origine, dar succesul nostru a fost global. Am fost extrem de populari în Europa, Asia și America de Sud, în special. Rusia și fostele țări din blocul estic au fost o piață uriașă pentru noi – acest lucru este valabil și astăzi. Pot vedea asta în conturi. Mi se pare absolut fascinant că astăzi, 40 de ani mai târziu, încă mai avem între 360 ​​și 370 de milioane de stream-uri pe an”, a explicat Thomas Anders în interviu.

El a explicat și care au fost motivele pentru care formației Modern Talking, prima trupă occidentală, i s-a permis să vândă discuri și să concerteze în Rusia, la începutul Perestroikăi.

Muzica occidentală, vândută pe sub tejghea

„La începutul Perestroikăi era absolut clar că Rusia stătea prost din punct de vedere financiar. De aceea au decis să se deschidă către Occident. Dar au realizat, de asemenea, că în Rusia exista o mare sărăcie și multe nevoi. Funcționarii de partid știau că trebuie să le ofere oamenilor un fel de tratament. Aveau informații că muzica occidentală se vindea pe sub tejghea. Exista o economie paralelă, și atunci s-au întrebat: Cine are succes în prezent în Vest?”, a povestit Anders despre cum au ajuns să aibă spectacole îîn Rusia.

Acesta crede că astfel, autoritățile ruse le-au arătat oamenilor că „sunt serioși în ceea ce privește deschiderea: iată, puteți cumpăra oficial această muzică”.

„A fost potrivit ca noi să fim cei mai buni, din Scandinavia până în Portugalia, dar nu politic. Dumnezeu știe că nu e nimic politic în „Cheri Cheri Lady”. Se spune – cel puțin așa mi-a spus mie – că fiecare gospodărie din Rusia deține cel puțin un album Modern Talking. Asta ar însemna o cifră totală de vânzări de peste 100 de milioane. Care nu au fost niciodată contabilizate. Este corect să spunem și asta”, a dezvăluit artistul.

