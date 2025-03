Puși intenționat unul lângă celălalt

Președintele rus Vladimir Putin pare să aibă o slăbiciune pentru Melania Trump., după ce cei doi s-au întâlnit pentru prima dată la summitul G20 din Hamburg, în iulie 2017, unde au stat unul lângă altul.

La acea vreme, Rusia nu era încă considerată un paria global, deși ocupase deja o parte din Georgia și destabiliza Ucraina de trei ani. Putin și Donald Trump păreau să se înțeleagă bine.

Organizatorii summitului au decis să o așeze pe Melania Trump, care era încă nouă în lumea politicii de nivel înalt, lângă experimentatul Putin la cina de gală.

Dr. Fiona Hill, un fost expert în Rusia la Consiliul Național de Securitate al SUA, a susținut, într-un documentar BBC, că „aranjamentele locurilor pentru cina de gală a reuniunii au fost concepute în mod deliberat pentru a o așeza pe prima-doamnă americană alături de președintele rus”.

Ar fi putut-o plasa lângă oricine din G20, dar nu, au pus-o lângă președintele Putin, știind foarte bine că toată lumea va examina fiecare interacțiune.

Melania Trump, Vladimir Putin și Donald Trump, la întâlnirea din 2018, de la Helsinki, dinaintea Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. Foto: Hepta

Înainte de conversația lor de la cină, prima-doamnă și Putin s-au încrucișat când ea a fost trimisă pentru a încerca să pună capăt unei întâlniri de lungă durată dintre soțul ei și președintele rus.

„Când vorbești despre pescuit, cum să nu înflorești!”

Într-un interviu ulterior, Putin a dezvăluit că au discutat despre Rusia, Siberia, Kamceatka și faună., în special tigri. „Și despre pescuit”, a adăugat liderul de la Moscova.

„Dar desigur, cum se face în astfel de ocazii, am exagerat puțin. Când vorbești despre pescuit, cum să nu înflorești!”, a glumit Putin despre discuția cu Melania Trump.

Fotografiile de la eveniment îi arată pe cei doi angajați într-o conversație animată, cu Melania Trump gesticulând în timp ce vorbea prin intermediul unui translator.

Summitul a fost prima întâlnire directă Trump-Putin, după luni de speculații conform cărora Kremlinul ar fi jucat un rol în alegerile din SUA din 2016 pentru a se asigura că republicanul o învinge pe democrata Hillary Clinton.

La întâlnirea bilaterală SUA-Rusia de la Helsinki din anul următor, expresia ei părea mai forțată când l-a salutat pe liderul rus.

Putin este divorțat de mult timp și există doar speculații despre viața sa amoroasă, dar „prima- doamnă americană pare să-l fascineze în mod special pe liderul rus”. Un atu în discuțiile lui Trump cu șeful Kremlinului despre Ucraina.

Soții și amante

Vladimir Putin a fost căsătorit cu Liudmila Putina, cu care are două fiice, Maria, 39 de ani, şi Ekaterina, 38 de ani. Mariajul s-a rupt în iunie 2013.

Presa rusă independentă și cea internațională au scris că Alina Kabaeva i-ar fi dăruit trei copii lui Vladimir Putin, unul de 9 ani și gemeni de 5 ani.

Kabaeva a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice din 2004 la proba de gimnastică ritmică. Are o medalie de bronz la Sydney, în 2000. A fost deputat timp de șase ani din partea partidului Rusia Unită al lui Putin și a ajuns să conducă un important grup media pro-Kremlin.

Kremlinul nu a confirmat niciodată presupusa relație a lui Putin cu Alina Kabaeva. În mai multe ocazii, secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, a negat zvonurile: „Sunt doar niște simple glume de sâmbătă pe internet”.

După ce s-au logodit în 2004, Donald Trump și fostul model, pe numele ei real Melanija Knauss (origine slovenă), s-au căsătorit pe 22 ianuarie 2005, la Biserica Episcopală din Bethesda-by-the-Sea din Palm Beach, Florida. Fiul lor, Barron, s-a născut în 2006. Acum în vârstă de 18 ani, este student în primul an la Universitatea din New York.

„Cu siguranță, relația lor nu a fost ajutată de procesul Stormy Daniels”, a scris jurnalistul Michael Wolff, 71 de ani, în noua sa carte, „All or Nothing: How Trump Recaptured America” („Totul sau nimic: Cum a recucerit Trump America”).

