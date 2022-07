Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare și au atras zeci de mii de comentarii critice la adresa suporterilor turci, care au început să cânte imediat după golul primit de echipa lor de la Vitali Buialski, în minutul 57.

Stadionul Sukru Saracoglu a fost arhiplin miercuri și fanii turci au fost iritați de bucuria lui Buialski de după gol, când fotbalistul ucrainean a alergat prin dreptul peluzei cu suporterii adverși imitând ghearele unui vultur, pasărea simbol a rivalilor de la Beșiktaș.

Imediat cei aflați în spatele porții unde s-a marcat golul au început să cânte numele lui Putin și întregul stadion i-a imitat.

Imaginile filmate cu momentul de-a dreptul șocant au devenit virale și mii de oameni le-au comentat: „Absolut dezgustător. Să-ți fie rușine @FENERBAHCE_EN @UEFA, este rândul tău să închizi stadionul pentru mult timp!”, a spus un utilizator, iar altul a adăugat: „Vă rugăm să interziceți Fenerbahçe de la toate evenimentele voastre. Este dezgustător, patetic și enervant”.

Fenerbahçe fans chanting “Vladimir Putin” after a Dynamo Kyiv player celebrated scoring in this #UCL qualifier.



Absolutely tasteless 👎 pic.twitter.com/NocU0MTpbk