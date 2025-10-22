Directoarea noului Muzeu Rus al Informațiilor

Cunoscută pentru trecutul ei spectaculos, Anna Chapman, acum în vârstă de 43 de ani și folosind numele Anna Romanova, a fost numită directoare a nou-înființatului Muzeu Rus al Informațiilor – un proiect strâns legat de structurile de spionaj aflate sub autoritatea președintelui Vladimir Putin.

Anna Chapman a devenit celebră în 2010, când FBI a arestat-o la New York, acuzând-o că făcea parte dintr-o rețea de spioni ruși.

Ulterior, a fost expulzată în cadrul unui schimb de agenți care l-a inclus și pe dublul agent Serghei Skripal, ulterior otrăvit în Salisbury într-un atac atribuit Moscovei.

Rolul Muzeului Rus al Informațiilor

Noul muzeu, aflat în apropierea Parcului Gorky din Moscova, este înregistrat la biroul de presă al Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR) – succesorul KGB și fostul angajator al lui Chapman.

Instituția va prezenta istoria și realizările spionajului rusesc, cu accent pe operațiunile desfășurate împotriva țărilor occidentale.

Ascensiunea Annei Chapman a început la Londra, unde s-a infiltrat în cercuri influente de oameni de afaceri, politicieni și oligarhi.

Acolo a fost remarcată și recrutată de un agent rus datorită abilităților sale de comunicare și farmecului personal.

Obținuse cetățenia britanică după căsătoria cu Alex Chapman, relație care s-a încheiat tumultuos – bărbatul, acum decedat, ar fi încercat chiar să o atace cu o bormașină electrică.

Se autodescrie drept o „agentă 007 din viața reală”

Într-o carte publicată anul trecut, Chapman se autodescrie drept o „agentă 007 din viața reală”, susținând că aspectul și încrederea i-au deschis uși către cele mai înalte niveluri ale puterii.

„Știam ce efect aveam asupra bărbaților. Am fost binecuvântată de natură cu o talie subțire, un piept generos și păr roșu ca focul. Tot ce trebuia să fac era să subliniez aceste atuuri cu ținute simple, dar seducătoare, machiaj discret și o atitudine naturală”, a scris Anna Chapman.

Memoriile ei descriu o viață plină de lux – călătorii, petreceri și contacte cu persoane influente.

Într-un fragment, povestește cum a obținut un loc de muncă la un fond speculativ din Londra după ce a câștigat un joc de strip poker, însă nu face nicio referire la secrete britanice transmise Moscovei sau la relațiile sale cu politicieni britanici importanți.

Afaceristă, prezentatoare TV și influenceriță

După repatrierea sa în Rusia, Chapman s-a reinventat ca femeie de afaceri, prezentatoare TV și influenceriță, devenind o susținătoare ferventă a lui Vladimir Putin și mama unui băiețel.

Totodată, Anna Chapman a apărut în ediția din ianuarie 2011 a revistei Playboy din Rusia, după ce a fost protagonista unui pictorial incendiar în revista rusească Maxim.

Acum, odată cu numirea în fruntea Muzeului Informațiilor Ruse, Anna Chapman – alias Romanova – se întoarce, simbolic, în lumea misterioasă a spionajului, sub conducerea Serviciului de Informații Externe (SVR), al cărui director este Serghei Narîșkin, un aliat apropiat al lui Putin.

