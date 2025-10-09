„De la un război la scară largă la un armistițiu și apoi la un război la scară largă din nou – nu ar fi ușor pentru ei. Nu ar fi ușor din punct de vedere economic, nu ar fi ușor din punct de vedere social, nu ar fi ușor din punct de vedere al păcii. Și cu siguranță nu ar fi ușor pentru acele țări care încă dau mâna cu Putin. Și de aceea, deocamdată, alege războiul”, afirmă șeful statului ucrainean.

Potrivit lui Zelenski, un armistițiu încă este posibil, dar necesită o presiune mai mare asupra Kremlinului.

„Presiunea va funcționa atunci când vor pierde mai mult din război decât ar pierde altfel. Atacurile noastre pe distanță lungă, sancțiunile puternice, prezența pe câmpul de luptă, apărarea noastră, dar, bineînțeles, susținerea inițiativelor de pace, pentru că acesta este lucrul corect de făcut, vor funcționa”, a subliniat el.

Anterior, Zelenski a declarat că Ucraina îl va nominaliza pe Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace dacă președintele american va trimite rachete Tomahawk şi va ajuta la negocierea unui armistiţiu cu Rusia.