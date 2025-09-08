Vladimir Putin a depus un proiect de lege în acest sens care propune și denunțarea celor două protocoale atașate convenției europene adoptate în 1987.

La sfârșitul lunii august, premierul rus Mihail Mișustin i-a propus liderului de la Kremlin să denunțe respectivul document, pe care Rusia l-a ratificat în 1996, când a devenit stat membru al Consiliului Europei.

Regimul de la Moscova susține că nu are sens ca Rusia să rămână semnatară a acestei convenții, sub pretextul că nu este reprezentată în Comitetul antitortură din cadrul Consiliului Europei.

Rusia a fost exclusă din Consiliul Europei în martie 2022, la câteva săptămâni după ce Vladimir Putin a extins războiul din Ucraina printr-o așa-zisă „operațiune militară specială”.

Potrivit activiștilor pentru drepturile omului, Rusia nu va mai fi obligată să permită inspectorilor internaționali accesul la sistemul său penitenciar, inspecții care, în realitate, au încetat să mai aibă loc din 2022.

Armata rusă a fost acuzată de Ucraina și de organizațiile internaționale că torturează prizonieri de război și civili în teritoriile ocupate.

De ani, regimul de la Moscova, care a fost acuzat în mod repetat că mușamalizează abuzurile și tortura din închisorile sale, nu respectă deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului, notează EFE.

