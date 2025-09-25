Obiectivul stabilit de Zelenski

Întrebat dacă își va considera misiunea încheiată după terminarea războiului, Zelenski a spus că

ar fi „gata” să demisioneze, relatează Axios.

Volodimir Zelenski a acordat un interviu pentru „The Axios Show”, la New York, imediat după ce a părăsit Adunarea Generală a ONU pentru a reveni la Kiev.

„Țelul meu este să pun capăt războiului”, nu să continui să candidez pentru funcția publică, a susținut liderul ucrainean .



Acesta a dezvăluit că i-a spus lui Trump, în timpul întâlnirii de marți, că în cazul în care se va ajunge la un acord de încetare a focului, „putem folosi această perioadă, iar eu pot transmite acest semnal parlamentului”.

Zelenski a mărturisit că este conștient că oamenii ar putea dori „un lider cu…un nou mandat” pentru a lua deciziile necesare pentru a obține o pace pe termen lung. Deși crede că problemele legate de securitate ar face dificilă organizarea alegerilor, el consideră că acest lucru este posibil.

Dacă Zelenski ar susține un proiect de lege pentru organizarea alegerilor, acesta ar fi probabil adoptat cu ușurință, având în vedere majoritatea de care se bucură partidul său în parlament.

Alegerile în Ucraina au fost amânate din cauza războiului

Alegerile în Ucraina au fost amânate pe termen nelimitat din cauza războiului, un aspect exploatat de critici, inclusiv de președintele american Donald Trump. Mandatul pe cinci ani al lui Zelenski ar fi trebuit să se încheie anul trecut, dar alegerile prezidenţiale şi parlamentare nu pot avea loc când este instituită legea marţială, decretată în februarie 2022.

Zelenski a fost ales președinte în 2019. Dacă nu ar fi fost războiul, mandatul său de cinci ani s-ar fi încheiat în mai 2024.

Deși în februarie 2025, președintele american Donald Trump a susținut că Zelenski ar avea o cotă de încredere de doar 4%, un sondaj efectuat în aceeași lună arăta că liderul de la Kiev se bucura de încrederea a 57% dintre ucraineni.

Președintele ucrainean s-a confruntat cu primele proteste interne majore ale războiului în iulie, după ce aliații săi parlamentari au luat măsuri pentru a slăbi agențiile anticorupție independente ale Ucrainei. Deși măsura a fost rapid anulată, ea a stârnit îngrijorări cu privire la traiectoria democratică a Ucrainei sub Zelenski.







