„Pokrovsk. Am vizitat amplasamentul Brigăzii 25 Aeropurtate Siceslav, care apără oraşul”, se arată într-un mesaj publicat pe contul de X al președintelui ucrainean.

„Aceasta este o direcţie tensionată şi plină de provocări. Doar datorită forţei soldaţilor noştri, Estul nu este complet ocupat de Rusia”, a adăugat Zelenski.

Pokrovsk. I visited the location of the 25th Separate Airborne Sicheslav Brigade, which is defending the city. I spoke with the defenders and presented them with awards.



This is a tense and challenging direction. It is only thanks to the strength of our warriors that the East… pic.twitter.com/MJUiPgs7k0