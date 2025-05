„A fost prima noastră conversaţie şi a fost foarte călduroasă şi constructivă”, a scris Zelenski pe conturile sale de pe rețele sociale.

Aflat la conducerea unei țări cu milioane de credincioși greco-catolici, Zelenski i-a „mulţumit Sanctităţii Sale pentru susţinerea Ucrainei şi a întregului nostru popor”.

„L-am informat cu privire la acordul dintre Ucraina și partenerii noștri conform căruia o încetare a focului completă și necondiționată de cel puțin 30 de zile trebuia să înceapă astăzi și am confirmat, de asemenea, disponibilitatea noastră pentru negocieri ulterioare în orice format și, în special, pentru negocieri directe”, a precizat președintele ucrainean după prima discuție la telefon cunoscută a Papei Leon al XIV-lea cu un lider străin.

I spoke with Pope Leo XIV. It was our first conversation, but already a very warm and truly substantive one.



I spoke with Pope Leo XIV. It was our first conversation, but already a very warm and truly substantive one.



I thanked His Holiness for his support of Ukraine and all our people. We deeply value his words about the need to achieve a just and lasting peace for our country and the…