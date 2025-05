Primul Papă originar din Statele Unite Leon a spus că lumea de astăzi trăieşte „scenariul dramatic al unui al Treilea Război Mondial purtat pe bucăţi”, reluând o estimare a predecesorului său, regretatul Papă Francisc.

Noul lider al Bisericii Catolice le-a transmis marilor puteri ale lumii „să nu mai fie în război”, și-a exprimat dorința pentru o „pace autentică și durabilă” în Ucraina și a cerut o încetare a focului în Gaza, precum și eliberarea tuturor ostaticilor israelieni și permiterea ajutorului umanitar în enclava palestiniană.

Pope Leon XIV after singing the Regina Caeli: „How many conflicts there are in the world! I entrust this appeal to Mary, the Queen of Peace, so that she brings it to Our Lord Jesus to obtain for us the miracle of peace.” pic.twitter.com/Bnk1Z8oI0y