Vorbind prin legătură video, joi, la o conferinţă organizată de Finlanda cu prilejul a 50 de ani de la convenirea Acordurilor de la Helsinki, Zelenski a mai spus că „este timpul” pentru confiscarea activelor ruseşti îngheţate în statele occidentale, astfel încât aceste fonduri „să fie folosite pentru pace, nu pentru război”.

„Trebuie să blocăm complet maşina de război a Rusiei, să folosim toate activele ruseşti îngheţate, inclusiv averile obţinute din corupţie, pentru a apăra lumea de agresiunea rusească”, a subliniat șeful statului ucrainean.

„Astăzi, lumea a văzut încă o dată răspunsul Rusiei la dorinţa noastră de pace, împărtăşită cu America şi Europa. Un alt spectacol criminal. Acesta este motivul pentru care pacea fără forţă este imposibilă”, a transmis anterior Zelenski prin intermediul contului său de X, unde a publicat un videoclip cu consecințele noului atac aerian efectuat de ruși asupra Kievului.

„A forţa Moscova să facă pace, a o obliga să vină la masa unor negocieri reale – toate instrumentele necesare pentru aceasta sunt în mâinile partenerilor noştri. Ne bazăm pe tot ceea ce fac acum America şi Europa pentru ca acest obiectiv să fie îndeplinit”, a insistat el.

Since the night hours, our rescuers, firefighters, medics, and all the necessary emergency services have been working at the sites of Russian missile and drone strikes. The Dnipro, Poltava, Sumy, Mykolaiv, and Kyiv regions have been affected. The capital was the primary target of… pic.twitter.com/Cn8VMXoijE