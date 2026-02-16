„Cred că și Putin se află într-o poziție dificilă, pentru că eu pot vorbi cu dumneavoastră și vă pot strânge mâna, nu mi-e teamă, vreau să fiu liber. Sunt aici, mă vedeți. Sunt un om liber. Și sunt mai tânăr decât Putin. Credeți-mă, acest lucru este important. El nu mai are mult timp. Nu prea mult timp, Dumnezeu să-l binecuvânteze”, a spus Volodimir Zelenski.

Referindu-se la posibile alegeri în Ucraina, Zelenski a declarat că 90% dintre ucraineni se opun organizării alegerilor în timpul războiului.

„Este interesant că 90% (dintre ucraineni – n.r.) sunt împotriva alegerilor acum. Dacă pe cineva interesează ce cred ucrainenii. Dacă președintele Donald Trump îmi oferă, exercitând presiuni asupra lui Putin, un armistițiu pentru două-trei luni, vom organiza alegeri”, a spus el.

Întrebat cum anume ar trebui Trump să exercite presiuni asupra lui Putin, Zelenski a enumerat trei pași: să asigure Ucrainei garanții de securitate solide, să ofere un pachet de reconstrucție și să îl sune pe Putin pentru a-i spune „oprește-te acolo unde ești acum”.

„Dar dacă Putin spune «nu», președintele Trump trebuie să ne ofere tot ceea ce avem nevoie pentru a ne salva, a ne apăra și a rămâne puternici. Însă cred că trebuie să încheiem războiul, nu să continuăm să luptăm”, a adăugat președintele ucrainean.

