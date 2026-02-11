Concret, Ucraina planifică alegerile prezidenţiale împreună cu un referendum privind un posibil acord de pace cu Rusia.

Aceste alegeri și referendumul sunt parte dintr-un cadru de negocieri discutat de oficiali americani și ucraineni. Planurile propun ca acordul de pace să fie supus votului public în același timp cu alegerile naționale. Oficialii au sugerat ca acest proces să aibă loc în luna mai.

Săptămâna trecută, la Abu Dhabi, Rusia, Ucraina și SUA au participat la a doua rundă de negocieri trilaterale.

Deși nu s-au înregistrat progrese semnificative, cele trei părți au convenit asupra unui schimb de 314 prizonieri de război, primul de acest tip din octombrie. Kremlinul a declarat că următoarea rundă de negocieri nu are încă o dată stabilită, dar că ar putea avea loc în curând.

Din datele sondajelor recente citate de Ukrainska Pravda, majoritatea ucrainenilor se opun organizării alegerilor înainte de încetarea ostilităților.

De asemenea, 55% dintre respondenți susțin ideea unui referendum pentru un acord de pace care să pună capăt războiului, în timp ce 32% se opun.

Totuși, propunerea de a ceda Donbasul Rusiei în schimbul unor garanții de securitate din partea SUA și Europei este respinsă categoric de majoritatea cetățenilor.

Rețeaua Civică OPORA atrage atenția că legislația actuală interzice organizarea referendumurilor în timpul stării de urgență.

Această interdicție este justificată prin dificultatea de a asigura participarea diasporei ucrainene și a personalului militar, precum și din cauza riscurilor de securitate, campaniilor de dezinformare și infrastructurii electorale deteriorate.

OPORA avertizează că, chiar dacă ostilitățile se opresc, organizarea unui astfel de referendum va necesita timp și schimbări legislative complexe.

