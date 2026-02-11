Concret, Ucraina planifică alegerile prezidenţiale împreună cu un referendum privind un posibil acord de pace cu Rusia.

Aceste alegeri și referendumul sunt parte dintr-un cadru de negocieri discutat de oficiali americani și ucraineni. Planurile propun ca acordul de pace să fie supus votului public în același timp cu alegerile naționale. Oficialii au sugerat ca acest proces să aibă loc în luna mai.

Săptămâna trecută, la Abu Dhabi, Rusia, Ucraina și SUA au participat la a doua rundă de negocieri trilaterale. 

Deși nu s-au înregistrat progrese semnificative, cele trei părți au convenit asupra unui schimb de 314 prizonieri de război, primul de acest tip din octombrie. Kremlinul a declarat că următoarea rundă de negocieri nu are încă o dată stabilită, dar că ar putea avea loc în curând.

Din datele sondajelor recente citate de Ukrainska Pravda, majoritatea ucrainenilor se opun organizării alegerilor înainte de încetarea ostilităților. 

De asemenea, 55% dintre respondenți susțin ideea unui referendum pentru un acord de pace care să pună capăt războiului, în timp ce 32% se opun. 

Totuși, propunerea de a ceda Donbasul Rusiei în schimbul unor garanții de securitate din partea SUA și Europei este respinsă categoric de majoritatea cetățenilor.

Rețeaua Civică OPORA atrage atenția că legislația actuală interzice organizarea referendumurilor în timpul stării de urgență. 

Această interdicție este justificată prin dificultatea de a asigura participarea diasporei ucrainene și a personalului militar, precum și din cauza riscurilor de securitate, campaniilor de dezinformare și infrastructurii electorale deteriorate. 

OPORA avertizează că, chiar dacă ostilitățile se opresc, organizarea unui astfel de referendum va necesita timp și schimbări legislative complexe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
CCR a amânat a cincea oară verdictul la al doilea proiect al pensiilor speciale. Gheorghe Stan, judecătorul propus de PSD și aflat în concediu, a fost prezent
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Vedeta noastră a aflat că are o tumoare în urma unui control medical și a ținut totul secret, însă acum vestea a șocat pe toată lumea. Este vorba despre unul dintre cele mai mari nume din showbiz-ul românesc
Viva.ro
Vedeta noastră a aflat că are o tumoare în urma unui control medical și a ținut totul secret, însă acum vestea a șocat pe toată lumea. Este vorba despre unul dintre cele mai mari nume din showbiz-ul românesc
În pijama, la cumpărături! Așa l-au surprins fotografii, aproape de miezul nopții! A cumpărat repede produsele de care avea nevoie și a fugit spre mașină. Ți-ai dat seama cine e în poză? E super celebru și îl vezi des la TV!
Unica.ro
În pijama, la cumpărături! Așa l-au surprins fotografii, aproape de miezul nopții! A cumpărat repede produsele de care avea nevoie și a fugit spre mașină. Ți-ai dat seama cine e în poză? E super celebru și îl vezi des la TV!
Vlad Gherman, declarație de dragoste pentru Oana Moșneagu. Actorul și-a exprimat admirația pentru soția lui: „Ești cea mai frumoasă femeie.” Foto
Elle.ro
Vlad Gherman, declarație de dragoste pentru Oana Moșneagu. Actorul și-a exprimat admirația pentru soția lui: „Ești cea mai frumoasă femeie.” Foto
gsp
Mircea Lucescu pleacă în Belgia. Iată ultimele detalii: „Merge la unul dintre primii specialiști în oncologie moleculară din lume, un român”
GSP.RO
Mircea Lucescu pleacă în Belgia. Iată ultimele detalii: „Merge la unul dintre primii specialiști în oncologie moleculară din lume, un român”
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
GSP.RO
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
Parteneri
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Libertateapentrufemei.ro
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Imagini cu Gabriela Firea la botezul nepoatei! Rochia a întors toate privirile, dar și coafura retro! Ce și-a făcut Firea la față? A întinerit cu 10 ani! Lux, eleganță, politicieni, vedete, tot high-life-ul din București a fost acolo
Avantaje.ro
Imagini cu Gabriela Firea la botezul nepoatei! Rochia a întors toate privirile, dar și coafura retro! Ce și-a făcut Firea la față? A întinerit cu 10 ani! Lux, eleganță, politicieni, vedete, tot high-life-ul din București a fost acolo
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol când vindea la magazin în Roșiorii de Vede. Înainte să fie regina audiențelor la MasterChef, Gina avea un stil total diferit
Tvmania.ro
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol când vindea la magazin în Roșiorii de Vede. Înainte să fie regina audiențelor la MasterChef, Gina avea un stil total diferit

Alte știri

Șofer de TIR din Bacău prins cu „telecomanda”, colegul lui din Mureș cu „magnetul”, amândoi au rămas fără camioane
Știri România 11:18
Șofer de TIR din Bacău prins cu „telecomanda”, colegul lui din Mureș cu „magnetul”, amândoi au rămas fără camioane
Guvernul a anunțat rezultatele tăierilor începute de Ilie Bolojan acum jumătate de an la Palatul Victoria
Știri România 10:47
Guvernul a anunțat rezultatele tăierilor începute de Ilie Bolojan acum jumătate de an la Palatul Victoria
Parteneri
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Adevarul.ro
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Gigi Becali, reacție despre numirea lui Gică Hagi selecționer al României: “Unești fotbalul! Burleanu a făcut cea mai bună mutare”
Fanatik.ro
Gigi Becali, reacție despre numirea lui Gică Hagi selecționer al României: “Unești fotbalul! Burleanu a făcut cea mai bună mutare”
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Reacțiile Casei Regale britanice pe fondul noilor dezvăluiri din dosarele Epstein legate de Andrew Mountbatten-Windsor: "Alături de victimele oricăror forme de abuz"
Elle.ro
Reacțiile Casei Regale britanice pe fondul noilor dezvăluiri din dosarele Epstein legate de Andrew Mountbatten-Windsor: "Alături de victimele oricăror forme de abuz"
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Cum arată Jador după ce a slăbit 16 kilograme într-un timp record. „Au fost zile grele. Nu postez ca să impresionez”
Stiri Mondene 11:34
Cum arată Jador după ce a slăbit 16 kilograme într-un timp record. „Au fost zile grele. Nu postez ca să impresionez”
Câte kilograme a slăbit Oana Radu într-o săptămână: „Eu slăbesc foarte repede, dar mă îngraș la fel de repede”
Stiri Mondene 11:07
Câte kilograme a slăbit Oana Radu într-o săptămână: „Eu slăbesc foarte repede, dar mă îngraș la fel de repede”
Parteneri
Ce a făcut Cătălin Măruță în prima zi după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „Mi-am ținut promisiunea”. Unde a apărut la ora 15:00
TVMania.ro
Ce a făcut Cătălin Măruță în prima zi după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „Mi-am ținut promisiunea”. Unde a apărut la ora 15:00
Prea scump un apartament în Capitală? În Ţara Galilor cumperi o insulă întreagă cu aceiaşi bani
ObservatorNews.ro
Prea scump un apartament în Capitală? În Ţara Galilor cumperi o insulă întreagă cu aceiaşi bani
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Libertateapentrufemei.ro
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Parteneri
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
GSP.ro
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Parteneri
Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană
Mediafax.ro
Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
StirileKanalD.ro
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Wowbiz.ro
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Redactia.ro
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Marius, un tânăr de 37 de ani din Suceava, a fost găsit fără suflare la câteva zile după ce a fost dat dispărut. Vestea a căzut ca un trănet peste familia sa
KanalD.ro
Marius, un tânăr de 37 de ani din Suceava, a fost găsit fără suflare la câteva zile după ce a fost dat dispărut. Vestea a căzut ca un trănet peste familia sa

Politic

CCR a amânat a cincea oară verdictul la al doilea proiect al pensiilor speciale. Gheorghe Stan, judecătorul propus de PSD și aflat în concediu, a fost prezent
Politică 10:52
CCR a amânat a cincea oară verdictul la al doilea proiect al pensiilor speciale. Gheorghe Stan, judecătorul propus de PSD și aflat în concediu, a fost prezent
Curtea de Apel București este așteptată să decidă azi în privința legalității numirii judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc la CCR, după trei amânări
Politică 07:09
Curtea de Apel București este așteptată să decidă azi în privința legalității numirii judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc la CCR, după trei amânări
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Compania de stat care vrea să cumpere telefoane mobile de un milion de lei. Sumele uriașe alocate pentru achiziția de autoturisme, apă minerală și lapte
Fanatik.ro
Compania de stat care vrea să cumpere telefoane mobile de un milion de lei. Sumele uriașe alocate pentru achiziția de autoturisme, apă minerală și lapte
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe
Spotmedia.ro
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe