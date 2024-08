„Astăzi, şeful apărării, (comandantul Oleksandr – n.r.) Sîrskîi, a raportat deja de mai multe ori în ceea ce priveşte linia frontului, despre acţiunile noastre şi împingerea războiului pe teritoriul agresorului. Sunt recunoscător fiecăreia dintre unităţile forţelor noastre de apărare care asigură acest lucru”, a afirmat Zelenski într-un mesaj video.

„Ucraina dovedeşte că este cu adevărat capabilă să facă dreptate şi garantează exact tipul de presiune de care este nevoie – presiune asupra agresorului”, a adăugat președintele ucrainean într-o referire implicită la incursiunea din Kursk.

„Pregătim noi decizii care vor limita statul rus”, a subliniat Zelenski, vorbind despre coordonarea cu aliaţii în ceea ce priveşte sancţiunile împotriva Rusiei şi a asociaţilor ei. „În fiecare săptămână ar trebui să simţim acest lucru – că sancţiunile chiar funcţionează şi că oricine încearcă să le eludeze în vreun fel primeşte un răspuns din partea lumii”, a insistat el.

Zelenski s-a declarat recunoscător şi pentru noile pachete de apărare primite de Ucraina din partea susținătorilor săi în fața agresiunii militare ruse. „Săptămâna aceasta avem un pachet american. Rachete pentru Stingers, obuze pentru HIMERS, artilerie de calibru 155. Lucrăm pentru a asigura logistica în timp util, astfel încât ajutorul să poată fi livrat pe linia frontului cât mai curând posibil. Şi aşteptăm cu nerăbdare deciziile privind capacitatea pe termen lung – din partea SUA, a Regatului Unit şi a Franţei – decizii puternice care vor aduce mai aproape o pace justă”, a declarat șeful statului ucrainean.

Recomandări Decizie TAS: Bronz pentru Ana Maria Bărbosu în concursul de la sol de la JO. Care e concluzia în cazul Sabrinei Voinea

Peste 76.000 de persoane au fost evacuate din regiunea rusă Kursk, unde trupele ucrainene ar fi pătruns până la 35 de kilometri într-o direcție a operațiunii sale transfrontaliere și între 10 și 20 de kilometri în alte sectoare.

Joi, la un eveniment de prezentare a unei aplicaţii pentru a reduce birocraţia în armată, Zelenski a felicitat trupele sale pentru capacitatea „de a surprinde” şi de a obţine rezultate, fără a face nicio referire directă la situaţia din Kursk.

Financial Times și New York Times au constatat că unități din cel puțin patru brigăzi de asalt aerian și mecanizate sunt implicate în incursiunea ucraineană. Fostul ministru ucrainean al apărării, Andrii Zagorodniuk, în prezent consilier guvernamental, a explicat pentru Financial Times că unitățile care au pătruns în Kursk au demonstrat capacitatea de a implementa „noi tactici de luptă cu arme combinate”, pe care le-au învățat de la instructori occidentali.

Urmărește-ne pe Google News