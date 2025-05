Nu a existat niciun semn al echipei de securitate a lui Zelenski în selfie-ul video pe care președintele ucrainean l-a filmat în timp ce trecea pe lângă pietoni pe artera principală a oraşului, oprindu-se la un moment dat pentru a saluta în timp ce maşinile claxonau.

Președintele ucrainean a ridiculizat totodată defilarea militară pregătită pentru vineri în Piața Roșie de la Moscova. „Va fi o paradă a cinismului. Pur şi simplu nu i se poate spune altfel. O paradă greţoasă a minciunilor. Ca şi cum nu zeci de state aliate, ci (liderul rus Vladimir – n.r.) Putin personal a învins nazismul”, a declarat Zelenski.

Într-un mesaj publicat ulterior pe X, Volodimir Zelenski a reamintit că Rusia „distorsionează istoria și vrea să-și însușească memoria unei alte națiuni”. „Nu vom preda această memorie unui nou nazism rusesc – așa cum nu ne vom preda prezentul”, a dat asigurări președintele ucrainean.

Zelenski a subliniat că victoria va fi a celor care sunt de partea adevărului, nu a celor care organizează „parade”.

In attempting to appropriate Ukraine, Russia is appropriating another nations memory and distorting history.



That is why not only today, on the Day of Remembrance and Victory over Nazism, but always, it is worth remembering: Ukrainians made their great contribution to that… pic.twitter.com/y0wC9xuGRF