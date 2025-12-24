Într-o declarație făcută după prezentarea unui raport de către Rustem Umerov și Andrii Hnatov, Zelenski a reiterat angajamentul țării sale pentru pace: „Ucraina nu a fost și nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii”.

Negociatorii, care s-au întâlnit cu reprezentanți ai administrației președintelui Trump, au oferit detalii despre propunerile discutate și despre progresele înregistrate în consolidarea anumitor puncte din acordurile existente.

Volodimir Zelenski a precizat că Ucraina menține un contact constant cu Statele Unite.

„Așteptăm cu interes continuarea colaborării. Simțim că America dorește să ajungă la un acord final, iar din partea noastră există o cooperare deplină”, a spus președintele ucrainean.

De asemenea, el a subliniat că Ucraina depune toate eforturile pentru a transforma propunerile în documente realiste, dar a atras atenția asupra necesității ca Rusia să nu saboteze procesul diplomatic.

„Esențial este ca Rusia să nu saboteze această diplomație și să trateze încheierea războiului Rusia-Ucraina cu maximă seriozitate”, a afirmat el.

Zelenski a mai adăugat că, în cazul în care Rusia nu cooperează, presiunea internațională ar trebui să crească.

„Lumea are toate instrumentele necesare pentru a face această presiune eficientă și pentru a se asigura că pacea este realizată. Mulțumesc tuturor celor care ajută”, a continuat liderul de la Kiev.

Președintele a reafirmat angajamentul țării sale pentru pace și colaborare internațională, subliniind nevoia de acțiuni decisive pentru a încheia conflictul.