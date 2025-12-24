„În lumina acestor zile, iubirea noastră așteaptă în liniște. Azi sau mâine vine pe lume bebelușul nostru. Sărbători fericite… pentru noi, cele mai frumoase de până acum”, spunea tânăra în mediul online.

Cu doar câteva ore înainte de ajunul Crăciunului, Iancu Sterp a anunțat pe Instagram, la story, că Denisa Coțolan a născut în seara de 23 decembrie 2025.

În luna octombrie a acestui an, la doar câteva luni după ce anunțase că soția lui este gravidă, Iancu Sterp a vorbit și despre sexul bebelușului: vedeta dezvăluia că urmează să aibă un băiețel!

La aproximativ o oră după ce a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare că Denisa Coțolan a născut, Iancu Sterp a postat un clip video în care s-a filmat în camera de spital alături de soția lui și de băiețelul lor.

„Da, da, da! A născut nevasta mea. Da, da, da”, spune Iancu Sterp, iar Denisa Coțolan intervine: „Ce faci?”.

„Fac o filmare, să o avem amintire. Suge, e flămând? Ăsta s-a născut flămând, ca taică-su”, mai spune fratele lui Culiță Sterp în clipul video.

Pe lângă această postare, Iancu Sterp a pus la story și o fotografie de pe patul de spital, în care apare alături de Denisa Coțolan și de băiețelul lor abia născut.

